Олександр Ткаченко: «Мені неприємно сидіти за одним столом з брехуном і наклепником»

Заступник міського голови Трускавця Олександр Ткаченко звернувся до Трускавецького міського суду з позовом про захист честі, гідності та ділової репутації. Відповідачів четверо – троє депутатів Трускавецької міської ради (Андрій Кісак, Роман Бучкович, Микола Сеньків) та ГО «Трускавецький Автомайдан» (очолює Олександр Богуцький). Перше судове засідання у справі відбулося 9 грудня, слухає суддя Володимир Марчук. Друге засідання відбудеться 23 січня.

Ми звернулися до Олександра Ткаченка, щоб він прокоментував, чому саме подав свій позов і взагалі розставив всі крапки над «і» в деяких питаннях.

Причина проста – про Олександра Ткаченка останнім часом не говорить хіба що лінивий, замовні публікації звинувачують його в бозна-яких гріхах, а він мовчить. Вірніше, мовчав, бо 16 грудня нам вдалося переконати Олександра Ткаченка дати невеличке бліц-інтерв`ю і викласти свою позицію.

- Пане Олександре, 9 грудня пройшло перше судове засідання за Вашим позовом, в якому Ви стверджуєте, що на Вас було вчинено наклеп. Розкажіть коротко, у чому суть наклепу.

- Мене звинуватили, начебто я був помічником двох народних депутатів-регіоналів. Насправді я ніколи не був помічником ні в тих депутатів, ні в якихось інших.

В Україні існує більше півтисячі Ткаченків Олександрів Олександровичів і я впевнений, що наклепники знали, що це не про мене йдеться, але все одно вирішили здійснити цей наклеп, використовуючи співпадіння прізвища, імені та по-батькові – моє та тієї людини, яка реально була помічником нардепів-регіоналів.

Це все одно, що взяти довідку, що людина з іменем Андрій є злодій і звинуватити будь-якого іншого Андрія, що це саме він злодій.

- Один з відповідачів у справі, депутат Микола Сеньків, повністю визнав позов і не заперечує проти його задоволення, про що повідомив суд письмово. Також депутат Сеньків публічно попросив вибачення у Вас на сесії міської ради. Чи мали Ви перед цим якусь розмову з ним, може тиснули на нього чи щось обіцяли?

- Я шкодую, що я не був на тій сесії і особисто це не чув. Мені направду хотілося б бути в цей момент бути присутнім.

Ні в якому разі на нього ніхто не тиснув – я запевняю Вас в цьому. Я був приємно здивований. Мені й раніше передавали, що він вибачається переді мною, але це не було офіційно. Тож я радий, що людина зрозуміла свою помилку і вчасно виправилася.

Я навіть чув таку чутку, що нібито Микола Сеньків злякався, що я подав позов до суду на декілька мільйонів гривень, і тому він буцімто вирішив це сказати. Насправді це брехня, бо я не вимагаю жодного грошового відшкодування завданої мені моральної шкоди, оскільки не маю права на це як держслужбовець. Законодавство забороняє мені вимагати такої компенсації.

- Пане Олександре, цього року Ви багато часу перебувало на лікарняному. Є інформація, що Вас отруїли Ваші опоненти. Можете це підтвердити чи спростувати?

- Я не буду коментувати цю інформацію.

- Під час Вашого перебування в лікарні Вас нещадно бомбардували замовними публікаціями, поширювали про Вас плітки тощо. Ваші опоненти опускалися до такого, що направду гидко було читати, наскільки це неетично. Хто замовник цього всього?

- Ми всі розуміємо, що це непорядно, але від цих людей ми ніколи і не чекали порядності.

- Ви безпартійний чи є членом якоїсь партії?

- Я є членом партії «Права воля України». Я не виходив з неї.

- У місцевих виборах 2015 року ця політична сила участі не брала…

- Так, не брала. Як знаєте, я теж особисто не брав участі у цих виборах, бо не мав бажання йти в депутати. Мене вже не цікавить політика, бо бачу, який це бруд.

- Навіть на міського голову не виливається стільки бруду, як на Вас. Як думаєте, чому саме Ви стали головною мішенню опонентів команди Андрія Кульчинського? І чому більшість звинувачень йде зі сторони такої націоналістичної партії як Конгрес Українських Націоналістів?

- По-перше, їм вигідно ослабити позицію міського голови, вибивши людей, які його підтримують. По-друге, я не можу сказати, що трускавецький осередок Конгресу Українських Націоналістів такий самий, як інші осередки КУН по всій Україні. Я знаю, що це патріотична партія, але в Трускавці її представляють наклепники і брехуни.

- Ви виступили проти включення депутата від КУНу Андрія Кісака до складу комісії з питань торгівлі, мотивуючи це письмово тим, що він, за Вашими словами, «наклепник і брехун». Двічі виконком не задовольнив прохання цього депутата про включення його в склад вищезазначеної комісії, тепер він подав заяву втретє…

- Мені неприємно сидіти за одним столом з брехуном і наклепником. Я готовий, щоб в ту комісію ввійшов хоч весь депутатський корпус, але брехунів і наклепників я там не хочу бачити…

- Дякую за розмову.

Спілкувався Володимир Ключак, фото з мережі Фейсбук

Трускавецький вісник

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