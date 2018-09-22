Олімпійське свято миру та радості

Старий Самбір прийняв гостинно

21 вересня, в день Різдва Пресвятої Богородиці, відзначається Міжнародний День Миру. Як відомо, ще стародавні греки припиняли будь-які війни, коли розпочиналися Олімпійські ігри. Тож дуже символічним є той факт, що саме цього дня стартували практичні «олімпійські уроки» в нашому регіоні.

Чотири міста вперше в своїй історії проводять «олімпійські уроки». Відтепер Старий Самбір, Дрогобич, Борислав та Трускавець поєднуватиме не лише історична згадка про спільну приналежність до Перемишльської землі, а й спільна участь у проекті «Олімпійський урок», котрий реалізовуватиметься і в майбутньому.

Старий Самбір олімпійців прийняв гостинно – теплою сонячною погодою, підготовленим полем для урочистостей та змагань, хорошим настроєм і розумінням, що головне – це не перемога, а участь. Дві години (а саме стільки тривав «олімпійський урок» в Старому Самборі) запам`ятаються надовго і дітям, і вчителям, і мешканцям, котрі мали можливість поспостерігати за цією чудовою промоцією спорту, миру та здорового способу життя.

Три олімпійці в Старому Самборі

Десант з трьох олімпійців висадився в Старому Самборі за годину до початку уроку.

Керівник проекту «Олімпійський урок» в нашому регіоні – Дмитро Мицак, член комісії атлетів Національного Олімпійського Комітету України і член Національної олімпійської збірної України з гірськолижного спорту. Він – учасник І Зимових юнацьких Олімпійських ігор 2012 в Інсбруку та Зимових Олімпійських ігор 2014 в Сочі, а також член комісії атлетів НОК України.

Саме Дмитро Мицак є головним «двигуном» всіх чотирьох уроків, бо буде їх вести, запрошуючи до участі інших олімпійців – чемпіонів, призерів, лауреатів.

До Старого Самбора окрім олімпійця Дмитра Мицака приїхало ще двоє зіркових гостей. Це Ксенія Пантелєєва (фехтування), учасниця Олімпійських ігор 2012 року у Лондоні, срібна призерка Кубку світу 2012 у командному заліку, чемпіонка України, Заслужений Майстер спорту, та Антон Дукач (санний спорт), учасник І Зимових юнацьких Олімпійських ігор 2012 в Інсбруку та Зимових Олімпійських ігор 2018 в Пхьончанг, Чемпіон України.

Треба було бачити радість дітей, що до них завітали такі зіркові гості, справжні олімпійці, учасники та призери Олімпійських ігор, Чемпіонатів України та світу! Тим більше, що олімпійці насправді виявилися дуже простими, комунікабельними, терплячими і залюбки розповідали про себе, про спорт, а також не відмовляли нікому у спільній фотосесії.

До речі, школярі інших трьох міст матимуть можливість зустрітися з олімпійцями з інших видів спорту – гандболу, волейболу, легкої та важкої атлетики тощо.

Що таке «Олімпійський урок»?

Олімпійський урок проводиться в рамках спільного проекту Національного Олімпійського Комітету України, Львівського відділення НОК України і Міжнародного Центру «Європейська інтеграція України» за підтримки партнера – Школи християнського аніматора Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ. Метою проекту є: 1) популяризація гуманістичних цінностей олімпійського руху – дружби, взаємоповаги, солідарності, благородства, прагнення досконалості, 2) формування в учнів навичок і культури здорового способу життя; вміння і прагнення досягати своєї мети в будь-якій сфері діяльності, 3) залучення учнів до активного способу життя, занять фізичною культурою та спортом, 4) підготовка здорових, мотивованих, освічених і фізично міцних громадян для нашої країни.

Звісно, в Старому Самборі про проект олімпійського уроку розповіли в дещо доступнішій формі – зробили це керівник проекту Дмитро Мицак та голова правління МЦ «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько. Після їхньої розповіді про проект та вітального слова міського голови Старого Самбора Ігоря Трохима власне і розпочався «урок». Хоча в часі він був значно довшим від звичайних шкільних уроків, але діти цим абсолютно не переймалися, радше навпаки – ніхто не жадав швидкого символічного «дзвінка» закінчення «олімпійського уроку». Бо було цікаво, було весело, було спортивно, і, кажучи сленгом сучасної молоді, було кльово та круто.

Відбувалося дійство на території спортивного майданчика Старосамбірської середньої школи №2, педагогічний колектив якої на чолі з директором Ігорем Хмельовським віднісся до цієї події творчо і з великою відповідальністю. В змаганнях взяли участь учні двох старосамбірських шкіл (№1 та №2) різного віку.

Все починається з руханки

Вихованці Школи християнських аніматорів, які приїхали до Старого Самбора з Дрогобича, дали запальний старт «олімпійському уроку» не згірш від олімпійців. Віра Парфьонова, керівниця Школи, котра діє при Центрі душпастирства молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, не приховує бажання розширювати співпрацю з закладами освіти. Проведення руханки (зарядки) в формі танцю та ігор, а ще коли можна рівнятися на драйвових молодих олімпійських спортсменів, дало такий заряд енергії всім присутнім, якого повністю вистачило на дві години уроку.

Зрештою, краще один раз побачити, ніж сто разів почути – відео частини руханки можна переглянути на YouTube під назвою «Руханка на Олімпійському уроці в Старому Самборі».

Шлях до знаменитості

Окрім змагань та майстер-класів, котрі стали основою уроку, знайшовся час на спілкування та ближче знайомство з Дмитром Мицаком, Ксенією Пантелєєвою та Антоном Дукачем. Спочатку діти були дещо несміливими, тож перші два питання олімпійцям задав модератор зустрічі Іван Цегенько («Європейська інтеграція України»). Проте згодом певний психологічний бар`єр чи якісь комплекси вдалося подолати, і діти щедро сипали запитаннями.

Як часто треба тренуватися? Скільки годин на день потрібно займатися? У скількох країнах ви побували? Де тренуєтеся, коли нема снігу (це про сани та гірськолижний спорт – В.К.)? Коли Олімпіада пройде в Україні? Як потрібно харчуватися спортсменам? З якого віку ви почали займатися спортом? Чи важко постійно тримати себе в формі? На ці та інші запитання діти та дорослі почули щирі та конкретні відповіді. Власне, тим спортсмени відрізняються від політиків, що вони не лукавлять, не обдумують, як би викрутитися, а відповідають відверто та повністю.

Ксенія Пантелєєва вже й не рахує країн, де вона побувала, а її батьки нарахували їх аж 55. Антон Дукач каже, що в Україні немає жодної підходящої санної траси, тому тренуватися мусить за кордоном, головно в Німеччині та Австрії. Дмитро Мицак більше половини року (200-220 днів з 365) проводить саме за кордоном, бо які можуть бути тренування в Україні на гірських лижах влітку, восени чи навесні. Їсти треба багато, кажуть олімпійці, але раціонально – сніданок повноцінний, вечеря легка, 5-6 прийомів їжі на день. В Україні планувалося проводити Зимову Олімпіаду в 2022 року, але в зв’язку з подіями, які розпочалися в 2014, заявку було скасовано. Та все ж олімпійці вірять, що колись і на нашій вулиці настане справжнє олімпійське свято.

Змагання та майстер-класи

На олімпійському уроці були спортивна естафета, біг на 30 м, футбол та волейбол, перетягування канату, теніс. Захід було продумано таким чином, що в час, коли одні грали у волейбол, інші могли відвідати майстер-клас з кимсь із олімпійців. Дмитро Мицак показував, як правильно займатися на тренажері, котрий імітує їзду на гірських лижах, а також бігав на короткі дистанції з учнями школи. До речі, ніхто з учнів не зміг випередити олімпійця.

Антон Дукач грав у теніс, а Ксенію Пантелєєву від тенісного столу діти «випрошували» для спільного фото. Змагання з перетягування канату не були популярними, бо там не було олімпійця, зате біля тренажерів був справжній бум.

У спортивній естафеті взяли участь учні ЗСШ №1 та ЗСШ №2, за її підсумками перемогла з відривом у 8 секунд ЗСШ №2. Усі учасники естафети отримали призи та сувенірну продукцію від Відділення НОК України у Львівській області (голова Юрій Турянський).

Підсумком заходу стало вручення пам’ятних сертифікатів, призів і відзнак від відділення НОК України у Львівській області. Організатори проекту подякували всім учасникам і партнерам проекту: міському голові Старого Самбора, педагогічним колективам середніх шкіл №1 і №2 Старого Самбора, школярам обох шкіл, танцювальній студії «Резонанс», батькам дітей і гостям котрі відвідали захід в Старому Самборі, за небайдужість, активність і надзвичайну креативність.

На черзі – Борислав, Дрогобич, Трускавець

Завершення олімпійського уроку було таким же чудовим, як і його початок та основна частина. Короткий виступ танцювальної студії «Резонанс», анонси (в тому числі про написання твору), вручення пам’ятних сертифікатів участі та призів, спільне фото.

Голова МЦ «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько та керівник оргвідділу Старосамбірської міської ради Юрій Леус подбали і про культурну програму гостей – олімпійців та представників Школи християнських аніматорів. Коли діти відпочивали після двох годин спортивного заняття, олімпійці піднімалися на гору Острогірку між Старим Самбором та с. Стрільбичі, щоб помилуватися чудовими гірськими краєвидами, оглянути вітряки-велетні компанії «Еко-Оптіма» та вшанувати пам`ять загиблих в І світовій війні. На горі Острогірка загинуло кілька тисяч воїнів царської та австро-угорської армій, в тому числі багато угорців, росіян та австрійців.

Хороша погода, котра була 21 вересня, посприяла тому, що олімпійський урок в Старому Самборі став незабутнім для всіх його учасників. Циклон, котрий насунув на Західну Україну з суботи, 22 вересня, може спробувати зіпсувати свято миру та спорту в інших населених пунктах, котрі беруть участь в проекті. Але навряд чи це йому вдасться, адже олімпійський урок в крайньому випадку може бути перенесений на день-два, але аж ніяк не скасований. Бо він є потрібним, надзвичайно потрібним новій українській школі, і це ми побачили на власні очі в Старому Самборі.

Олімпійський урок в Бориславі заплановано провести на стадіоні «Нафтовик» у понеділок, 24 вересня, у Дрогобичі – на площі Тараса Шевченка в середу, 26 вересня, а в Трускавці – у п’ятницю, 28 вересня, на центральній площі міста-курорту – площі Незалежності.

Володимир Ключак, фото автора та зі сторінки гірськолижного комплексу «Буковиця» в мережі Фейсбук

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