Олімпійський урок: вчора в Дрогобичі, завтра в Трускавці

Вчора, в середу, 26 вересня, в Дрогобичі пройшов Олімпійський урок. Це вже другий такий урок в нашому регіоні – перший мав місце 21 вересня в Старому Самборі. Заходи відбуваються в рамках проекту, який проводиться Національним Олімпійським Комітетом України, Відділенням НОК України у Львівській області та Міжнародним Центром «Європейська інтеграція України».

В Дрогобичі спортивне свято проходило на площі Тараса Шевченка. Цього дня до школярів міста завітали знамениті українські спортсмени-олімпійці: 1) Анна-Марія Данча (сноубординг), майстер спорту міжнародного класу, учасниця трьох Зимових Олімпіад (2010, 2014, 2018), 2) Анастасія Горлова (веслування на байдарках і каное), чемпіонка Європи (2017), призерка Чемпіонату світу 2018 (бронза), найкраща спортсменка Львівщини (2018), та Дмитро Мицак (гірськолижний спорт), учасник І Зимових юнацьких Олімпійських ігор 2012 в Інсбруку та Зимових Олімпійських ігор 2014 в Сочі, член комісії атлетів НОК України. Нагадаємо, що власне Дмитро Мицак є керівником проекту «Олімпійський урок».

Дві години, котрі дрогобицькі школярі провели з олімпійцями, запам’ятаються їм на все життя, адже захід був насправді олімпійським, сповненим позитивних емоцій, спілкування зі спортсменами, котрі прославляють Україну в царині спорту, а також можливістю повірити в себе, свій потенціал і в свої сили. В Дрогобичі майстер-класи пройшли з таких видів спорту: баскетбол, велоспорт, гірські лижі, акробатика та тхеквондо.

Підсумком заходу стало вручення пам’ятних сертифікатів, призів і відзнак від відділення НОК України у Львівській області (керівник Юрій Турянський).

Сьогодні, 27 вересня, Олімпійський урок проходить у Бориславі. Свято спорту розпочнеться о 13.00 на стадіоні «Нафтовик». Зіркових (олімпійських) гостей свята спорту та здоров`я також буде троє. Окрім Дмитра Мицака, котрий вже відпрацював у Старому Самборі та Дрогобичі, та Анни-Марії Данчі, котра проводила майстер-класи в місті Котермака, до Борислава завітає і Вікторія Вірт (бокс), майстер спорту України міжнародного класу з боксу, чемпіонка світу та Європи серед юніорів, стипендіат Національного Олімпійського комітету України. В Бориславі окрім традиційної руханки та естафети пройдуть спортивні майстер-класи (футбол, теніс, акробатика, гірські лижі, важка атлетика, дзюдо).

Натомість курортна столиця України місто Трускавець стане фінальним, заключним учасником проекту «Олімпійський урок» для наших чотирьох міст. Змагання проходитимуть на центральній площі Незалежності (початок о 14.00), а нагородження учасників та переможців – на центральній сцені. Приходьте, на вас чекають приємні несподіванки!

Підготував Володимир Ключак

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