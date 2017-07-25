Оновлена програма житлових субсидій: що нового?

З 1 травня 2017 року в Україні діє оновлена програма житлових субсидій. На основі змін органи соціального захисту населення провели перепризначення субсидій на наступний рік та розрахували її розміри на літній період, а з жовтня розрахують на новий опалювальний сезон.

Незначні затримки з перепризначенням субсидій на новий період є в деяких областях України. Обумовлені вони відсутністю у місцевих органів самоврядування реєстрів про склад офіційно зареєстрованих членів сім`ї. Це, зокрема, такі області як Волинська, Луганська, Чернівецька та Хмельницька.

Чи потрібно повторно подавати заяву і декларацію про доходи? Повторно подавати документи на оформлення субсидії необхідно лише тим, хто орендує житло та у кого відбулися зміни у складі сім’ї. Для решти субсидіантів перерахунок проведуть автоматично, без повторного звернення.

Збільшується соціальна норма для непрацездатних. Якщо в помешканні проживає одна-дві непрацездатні людини, соціальна норма, за якою їм рахуватиметься розмір допомоги, збільшується з 49 кв. м. до 75 кв. м.

Субсидія на дачу. Оформити її можна так само як і на квартиру чи будинок. Для цього необхідно подати у місцеве управління соціального захисту населення заяву і декларацію про доходи. Рішенням Комісії з питань соціального захисту населення, які діють при управліннях соцзахисту, субсидія на дачу фінансуватиметься за рахунок місцевих бюджетів.

Зміни в опалювальний період. Якщо раніше субсидія на опалювальний сезон призначалася з 1 жовтня до 30 квітня і перераховувалася відповідно до рішення органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади про дату початку та закінчення опалювального сезону, то у 2017-2018 рр. для користувачів централізованого опалення залишається прив’язка до відповідних рішень органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади, а для тих, у кого індивідуальне опалення, субсидія нараховується з 15 жовтня до 15 квітня.

Покупка 50 тис. грн. – не завжди впливає на субсидію. Основний критерій, за яким житлова субсидія не призначається, є одноразова покупка, яка перевищує 50 тисяч гривень. Однак, і тут є виключення. Зокрема, оплата дороговартісного лікування будь-кого з членів сім’ї, довготривале накопичення коштів на купівлю квартири, чи оплата навчання дитини.

Якщо, до прикладу, родина 10 років збирала кошти, щоб придбати собі помешкання. Купівля квартири перевищила 50 тисяч гривень і у сім’ї немає іншого помешкання – такі люди мають змогу подати документи для оформлення житлової субсидії на розгляд Комісії з питань соціального захисту населення, які діють при кожній райдержадміністрації або органі місцевого самоврядування. Аналогічна ситуація і з оплатою навчання дитини.

Якщо родина здійснила покупку, що перевищує 50 тис. грн. у період отримання субсидії, безповоротну державну допомогу у сплаті житлово-комунальних послуг їй НЕ припинять надавати. Факт такої купівлі впливає на право на призначення субсидії на наступний термін.

На оформлення субсидії також НЕ впливає вартість майна, отриманого у спадок або у подарунок. Цей дохід не включається до сукупного доходу сім’ї і не береться до уваги при розрахунку розміру субсидії. Наявність у власності двох житлових приміщень, двох автомобілів також не впливає на право отримання субсидії. Береться до уваги офіційний дохід, який приносить це майно.

Якщо сім’я придбала квартиру у кредит, то при визначені її права на субсидію враховується сума першого внеску. Якщо ця сума перевищує 50 тис. гривень, субсидія може бути призначена за рішенням Комісії на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов проживання.

Заборгованість за комуналку. Поточна заборгованість, тобто не сплачені комунальні послуги у березні, травні та червні, не впливає на процес перепризначення житлових субсидій на новий період. Береться до уваги заборгованість, накопичена субсидіантом до лютого 2017 року.

Основною вимогою для отримувача субсидії є сплата комунальних послуг з урахуванням призначеної допомоги. Тобто у період отримання субсидії заборгованості не може виникати взагалі. Тому очевидно, що це заборгованість, яку домогосподарство накопичило до моменту оформлення субсидії.

Держава, надаючи субсидію, дає можливість сім’ї протягом року вирішити питання з накопиченою в минулому заборгованістю за комунальні послуги. Якщо цього не зроблено, держава знову ж таки йде назустріч громадянам і дає змогу оформити договір реструктуризації боргу з постачальником послуги для автоматичного продовження субсидії на наступний рік (2017-2018 рр.). Невеличкі борги – 100-500 грн. можуть бути сплачені протягом двох місяців.

У ситуації, коли громадяни не погоджуються із заборгованістю вони можуть оскаржити. На підставі рішення суду про анулювання боргу дія житлової субсидії відновлюється з моменту призупинення, тобто з травня 2017 року. Нових субсидіантів це не стосується.

За який період враховують доходи. Якщо раніше при розрахунку розміру субсидії бралися до уваги доходи за минулий календарний рік – з січня до грудня минулого року, то з 1 травня 2017 року враховуються за останні 4 квартали, що передують місяцю, з якого призначається субсидія.

Тобто у травні-червні в процесі перепризначення українцям субсидій на новий період – 2017-2018 рр. – субсидіантам врахують їх доходи не за весь 2016-й рік, а за три квартали 2016 року і один квартал 2017 року. Новим субсидіантам врахують доходи за попередні чотири квартали з моменту оформлення заяви і декларації.

Що це дає людям? Громадянин, наприклад, весь минулий рік працював і отримував високу заробітну плату. У цьому році з тих чи інших причин звільнився з роботи і потребує допомоги в оплаті комуналки з об’єктивних причин. Соціально несправедливо брати до уваги його минулорічні доходи, коли він міг самотужки сплачувати рахунки за тепло, електроенергію та воду. Тому Уряд йде назустріч таким людям, адаптуючи їх соціальний стан до дати призначення субсидії.

Про що необхідно повідомляти органи соцзахисту? Якщо допомогу призначено, протягом місяця субсидіанти зобов’язані повідомляти (телефоном чи особисто) органи соціального захисту населення про наступні зміни:

- складу зареєстрованих у житлі: хтось виписався чи прописався

- соціального статусу членів сім’ї: хтось звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером

- про здійснення одноразової покупки, яка перевищує 50 тисяч гривень

- набору комунальних послуг: відмовилися від централізованого палення і перейшли на індивідуальне чи навпаки

Монетизація частини зекономлених субсидій. Виплата «живих» грошей здійснюється Урядом вперше за роки української незалежності. Це перший крок до повної монетизації пільг і субсидій.

Монетизації за результатами попереднього опалювального сезону підлягає економія електроенергії, якщо вона використовувалася для опалення, в еквіваленті вартості 150 кВт та природного газу – 100 кубометрів. Максимальна сума коштів, які може отримати громадянин – 135 грн. за зекономлену електроенергію та близько 700 грн. за зекономлений обсяг газу.

Під монетизацію підпадають близько 2 млн. домогосподарств. Громадяни, які зекономили ресурси, мають до 1 вересня поточного року звернутися до органів соціального захисту із відповідною заявою та вказати реквізити банківського рахунку або поштового відділення, куди можна перерахувати кошти. Виплата коштів відбуватиметься у вересні-жовтні цього року.

Якщо громадянин має зекономлену субсидію на газ або електроенергію, які використовуються для опалення, але з якихось причин не був включений у відповідний список на монетизацію, він може звернутися до підприємства з проханням включити його у додатковий список. Або ж – потрібно надати інформацію органу соціального захисту населення про наявність зекономленої субсидії, що часто видно з платіжки. І на підставі цього управління соцзахисту має право запитати надавача послуги – чому такого громадянина не було включено у відповідні списки.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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