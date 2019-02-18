Open Space: європейський формат надання послуг

Якісний сервіс від державних органів – це не міф. Зміни потрібні, зміни можливі, а головне – вони повинні бути відчутні для населення.

Саме тому Міністерство юстиції України активно впроваджує європейський формат надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

Що таке Open Space та які переваги цього сервісу? На ці та інші запитання відповідає начальник управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення, головний бухгалтер Головного територіального управління юстиції у Львівській області Орися Мерза.

- Пані Орисю, що таке Open Space?

- Це місце, яке за функціоналом відповідає класичним ДРАЦСам, але працює за вдосконаленою системою. Сьогодні в таких установах можна зареєструвати народження дитини, подати документи для укладення шлюбу, отримати витяги з реєстру актів цивільного стану громадян, дублікати втрачених документів, змінити ім’я, проставити апостиль, внести зміни до актових записів цивільного стану тощо. Більшість цих послуг можна отримати всього за декілька хвилин, а максимальний час надання послуги – до 30 хвилин. У таких відкритих офісах немає варіанту створити штучні перепони у видачі документів. Наразі ж загалом по Україні відкрито більше двадцяти таких закладів у різних областях. Усі вони працюють за таким же режимом роботи, як і класичні ДРАЦСи.

- Які переваги такого формату?

- Перша й основна перевага – це економія людського часу. Світ динамічний, життя швидкоплинне, тому бюрократична тяганина в розкладі сучасної зайнятої люди не має бути наявна взагалі.

Згадайте, як раніше лише від однієї думки про отримання якогось документа чи звернення до органів влади, ви вже відчували тисняву черг, перспективу оббивання порогів кабінетів чиновників і збирання всіх папірців тижнями. Коли ж усе-таки ви ці думки намагались відкинути та далі не зволікати з походом до держустанов, то неминуче витрачали півдня та купу нервів.

Але так бути не повинно. Тому однією з ключових переваг отримання послуг у таких “відкритих просторах” є швидке обслуговування та контакт з однією людиною, яка з вами спілкується.

Тобто, насамперед ідеться про зовсім іншу ефективність працівників.

Якщо в ДРАЦСі для отримання однієї послуги вам необхідно звернутися до трьох-чотирьох різних співробітників, які перебувають у різних відділах, потім ще збігати в банк для сплати послуг, а тоді знову повернутися до ДРАЦСу, щоб віддати квитанцію і далі чекати щонайменше кілька днів для отримання документа, то в Open Space вся ця історія зводиться до 30 хвилин вашого часу. Пояснюю, яким чином.

Ще одна перевага – це система “єдиного вікна”. Будь-який Open Space працює за системою “єдиного вікна”, в якому людина за максимально короткий час може комплексно вирішити своє питання. При цьому ви контактуєте лише з однією особою – оператором сервісу. Саме він відповідальний за прийняття ваших документів, надання консультацій й одночасного внесення інформації до реєстру актів цивільного стану.

Наступна перевага – електронна черга. “Єдине вікно” та “відкритий простір” пропонують запис громадян до електронної черги. Так, це все одно черга, і певний час очікування все ж передбачений. Проте людина чітко усвідомлює, що до прийому в неї 15 хвилин, за які можна випити кави чи почитати ще пару сторінок книги. На місці громадяни отримують квиток із номером і чекають появи свого номера на екрані. Все абсолютно прозоро й однаково для всіх, тому звичні “я тільки спитати” або кумівський прохід через службові двері – унеможливлені.

Крім усього, додам, що просто на місці можна здійснити оплату послуги, і не треба бігати й шукати банк, а потім заново займати чергу, аби потрапити до кабінету та продовжити обслуговування.

Також зазначу, що видача готових документів здійснюється на місці, а вартість останніх абсолютно не відрізняється від тарифів у звичайних відділах РАЦС.

До речі, про обслуговування. Європейський підхід – це не просто гучний вислів, це те, що найкраще характеризує якість, повагу, зміни в свідомості та розумінні поняття “сервіс”.

Кажуть, що менталітет змінити неможливо, і глобально це правда. Але певні моменти все ж підлягають трансформації – як у громадян, так і у чиновників, варто лише це усвідомити і прийняти.

Отже, європейський сервіс поступово інтегрується в життя українців, інколи дивуючи креативністю, подекуди облаштованістю дитячих кімнат і всюди наявним комфортом. І особисто я щиро радію, коли чую позитивні відгуки про приємний досвід відвідування таких-от Open Space.

Нагадаю, що Львівський відкритий простір уже встиг надати послуги 8 000 громадян. А це ще раз підтверджує, що ми на правильному шляху й надаємо затребувані сервіси в правильному форматі.

Зрештою, Львів як регіон – це певною мірою туристична Мекка України, і старовина має лишатися лише в шедеврах архітектури, а от послуги мають ставати дедалі більш інноваційними та сучасними. Відповідно, в самому місті вже функціонує Open Space, але не все задоволення лише великим містам. Ми намагаємося відходити від радянського стереотипу, що в пріоритеті – мегаполіси, а всі інші почекають, тому в 2019 році заплановане відкриття ще трьох подібних просторів у менших містах. Лише декілька днів тому ми провели переговори щодо облаштування приміщення Кам’янка-Бузького ДРАЦСу за європейськими зразками.

Власне, якщо вже стверджують, що Україна – це Європа, то й містечка із 10-тисячним населенням – це така сама Україна і Європа, як і столиця чи міста-мільйонники.

Тому ми, управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення, не втомлюємося працювати над розумним розподілом державних коштів і контролювати їх ефективне використання. Особливо тоді, коли на кону стоять комфорт і якісне обслуговування громадян.

- Що можете сказати відносно планів на 2019 рік?

- Сподіваюсь, що у 2019 році нам вдасться відкрити ще три сучасні Open Space у Львівській області. Аргументів, чому це зробити варто, більше, аніж достатньо.

Прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області

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