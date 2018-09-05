Опозиція зустрінеться в неділю, або Непродумані дії Андрія Кульчинського вилізуть йому боком

Кількість опозиціонерів до чинного мера Трускавця зростає, причому як серед простих мешканців міста, так і серед політичних еліт. Не виключено, що від підтримки Андрія Кульчинського може відійти і партія «Батьківщина», котра надала йому серйозну підтримку на виборах 2015 року (номер один у списку партії Наталія Пономаренко була довіреною особою кандидата Кульчинського), підтримувала його політику впродовж трьох років і котрій міський голова застромив ножа у спину. Мова йде не тільки про переслідування очільника міського осередку цієї партії Руслана Крамара (доведення до банкрутства очолюваного ним КП «Трускавецьтепло» та відправка його на військові навчальні збори), але й очорнювання лідерки партії Юлії Тимошенко. Підконтрольні Андрієві Кульчинському журналісти взялися за «роз`яснювальну» роботу з метою доказати трускавчанам, що за Юлію Тимошенко та партію «Батьківщина» не можна голосувати в жодному разі. І хоча мер міста зараз перебуває у відпустці (на відпочинку в Греції), та є ряд підстав вважати, що саме він замовив дискредитацію людини, котра має всі шанси стати новим Президентом України. Звичайно ж, що такі дії Андрія Кульчинського однозначно вилізуть йому боком.

Та якщо трускавецька «Батьківщина» поки що офіційно не заявила про свій перехід в опозицію до чинного мера Трускавця, то діючі опозиціонери (група Кісака-Козира) обговорюють план своїх подальших дій. Як інформує наше власне джерело, у неділю, 16 вересня, відбудеться чергове засідання ініціативної групи, на котрій буде обговорено стратегію подальших дій з метою врятувати Трускавець від можливої катастрофи. Опозиція закидає голові міста-курорту не тільки розтринькування бюджетних коштів та недалекоглядну політику в справі адміністративно-територіальної реформи, але й корупцію та непотизм, бездарність в управлінській, економічній та гуманітарній політиці.

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