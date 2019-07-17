Орест Саламаха: «Нові обличчя – шанс на зміни»

Передвиборчі перегони кандидатів у народні депутати України добігають кінця. Вочевидь, кандидати вже використали усі можливі заходи проти своїх опонентів. Так, спостерігаємо за резонансною ситуацією, яка наразі відбувається в мережі Інтернет. Відкрита і прихована агітація, маніпуляція громадською думкою, безпідставний обман – на що тільки не йдуть кандидати, щоб завоювати прихильність виборця.

Серед кандидатів в депутати до парламенту бачимо як старі, так і нові обличчя. Одним з нових облич для Дрогобицького району є Орест Саламаха – кандидат в народні депутати по 121 виборчому округу, представник політичної партії «Слуга Народу». На сьогодні кандидат займає перше місце у обговоренні його персони соціумом, як і, власне, у самих передвиборчих перегонах. Панівну поведінку демонструють окремі опоненти, оскільки вони «малювали» собі інші рейтинги і вважали себе переможцями.

Чи зможе молодий політик навести лад в і так доволі не простому районі? Чи зможе покласти край корупційним схемам, які вже давно всіх влаштовують? Чи зможе «слуга народу» вирішити найгостріші проблеми Дрогобицького краю? На ці та інші питання ми почуємо відповідь з перших вуст від лідера передвиборчих перегонів – Ореста Саламахи.

- Пане Оресте, Ви у політиці людина нова і погляди на політичні реалії у Вас, мабуть, також відрізняються від поглядів Ваших опонентів. Розкажіть, що з своєї передвиборчої програми плануєте реалізувати першочергово?

- Як відомо, Дрогобиччина найкрасивіший і найбагатший край Львівщини. Однак, поряд з цим тут існує вдосталь проблем, що потребують серйозних ресурсів та термінового вирішення.

На сьогодні разом з командою ми проводимо зустрічі в містах району, вислуховуємо проблеми безпосередньо від самих мешканців. Найбільше турбує екологічна проблема Стебника і Борислава. З приводу цього питання вже тривалий час ведуться розмови, але серйозних кроків ніхто не зробив. Наша ж команда пропонує вирішувати проблему на державному рівні. Щодо Полімінералу – ми уже звернулись до Президента, з проханням допомогти стебничанам. Також днями на сайті Президента я зареєстрував петицію «Про запобігання екологічній катастрофі, що загрожує Дрогобицькому району» під номером №22/066094-еп! Стебник, як і, зокрема, Трускавець та прилеглі селища, будь-якої хвилини можуть стати зоною екологічного лиха. Закликаю, не будьмо байдужими! Підтримайте петицію! Від голосу кожного з нас залежить доля Дрогобиччини!

Не менш страшніші проблеми в Бориславі. Загазованість повітря – причина онкозахворювань у місцевого населення, кількість хворих щороку зростає. Також особливої уваги та термінового вирішення потребує проблема очистки води, щоб не допустити екологічного лиха в місті.

Звичайно, існує ряд інших вузькогалузевих питань, як от в сфері медицини та освіти, однак вони сягають менших масштабів, і, власне, вирішити їх буде в рази легше. Ми розпочали свою роботу з конкретних дій, об`єднали однодумців, готових змінювати країну і якість життя у ній. Далі – більше! Запевняю, що це лише початок!

- Чи солідарні Ви з Президентом України Володимиром Зеленським стосовно його політичних переконань?

- Вочевидь, зараз Президенту ставлять «палки в колеса», ВР не хоче звільняти Головного Прокурора, до прикладу! Щодо своєї позиції у захисті України, Зеленський неодноразово декларував проукраїнську політику, курс на ЄС та НАТО. І жодного кроку в бік Росії. Згадайте хоча б останнє його звернення щодо скандального телемосту. Не можна забувати й про інформаційну війну, яка створює неабиякий конфлікт між Заходом і Сходом України. Результат, якого вони хочуть досягти, нам усім відомий.

Сьогодні Володимир Олександрович об’єднує однодумців, готових працювати на благо рідного краю. Пріоритети команди чіткі^ ми створюємо нову стратегію розвитку України і залучаємо прогресивну молодь, що пропонуватиме нові ідеї.

- Чому вирішили балотуватись і чому саме від 121 округу?

- Я ніколи не займався політикою, не обіймав державних посад. Я проводив час зі своєю родиною, створював власний бізнес, займався благодійністю. Але на президентських виборах цього року народ України зробив неможливе. Люди показали, що вони хочуть, а головне – можуть зламати стару корупційну систему.

Як на мене, це вперше за довгі роки вибори не розділили, а об’єднали Схід і Захід України. Саме тому я прийняв рішення – балотуватись в народні депутати від політичної партії «Слуга Народу». Президенту потрібна наша підтримка. Впродовж президентських виборів я був довіреною особою Володимира Зеленського на Дрогобиччині. А коли мені запропонували висунути свою кандидатуру по 121 мажоритарному округу, я без жодних вагань погодився. Бачимо, що район вартий неабиякої уваги. На державному рівні необхідно розглянути не одне питання, що потребує термінового вирішення. Я, як депутат від провладної партії, лобіюватиму в Раді законопроекти щодо вирішення проблематики регіону. Ми вже розпочали роботу в цьому напрямку і надалі будемо захищати інтереси мешканців Дрогобиччини на державному рівні.

Разом і тільки разом ми прийматимемо усі наші рішення, аби збудувати країну майбутнього і зупинити свавілля, що тривало до сьогодні. Попереду грандіозна та масштабна робота – врятувати те, що залишилося цілим під руїнами. Я зроблю все можливе, щоб позитивний результат змін відчув кожен мешканець регіону.

- Навколо Вашого імені створено безліч різних пліток. Як опоненти, так і люди, що підтримують іншу політ силу, називають Вас «мажором-парашутистом». Як Ви реагуєте на такі і схожі висловлювання у свій адрес?

- Дивлячись на поведінку деяких опонентів і їх команд, то зрозуміло, що будуть використані всі їхні брудні ресурси проти нас. Але все ж оцінку їм дадуть люди, а не ми.

В тому, що я не місцевий, я бачу лише плюси. Зрештою, плюси побачать і мешканці, коли зрозуміють, що тут я не заангажований родинними зв’язками і не шукаю шляхи до збагачення, шляхом так званого «кумівства». Я зможу виконувати свою роботу без впливу зайвих зовнішніх «факторів», які існували й до сьогодні. Дрогобиччину варто розвивати, наш край має великий потенціал. Наша команда сформувала чітку стратегію, окреслила першочергові плани і готова до кардинальних змін.

- Дякую Вам, пане Оресте, за розмову. Бажаємо успіху на шляху до розбудови успішного краю Дрогобиччини! Надіємось, переможе найкращий!

Спілкувалась Наталія Бегін

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