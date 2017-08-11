Організаторам «дому розпусти» на Львівщині загрожує до 10 років за ґратами

By  | 11.08.2017 | Filed under: Новини

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області, працівниками Нацполіції затримано 46-річного уродженця Черкаської області, який спільно з трьома спільниками, організував у підвальних приміщеннях нічних клубів діяльність «домів розпусти».

Злочинну діяльність зловмисники завуалювали під розважально-танцювальні заклади, де окремі стриптиз-танцівниці та працівники надавали послуги сексуального характеру за грошову винагороду.

Члени організованої групи крім утримання «закладів» здійснювали звідництво, а також втягували нових осіб до зайняття проституцією задля особистого збагачення. Таким чином, вказані особи вчинили правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України.

8 серпня цього року прокуратурою Львівської області скеровано до суду обвинувальний акт щодо усіх членів організованої групи.

Довідково: за вчинення вказаних злочинів санкціями вказаних статей Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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