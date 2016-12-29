Орів – до Трускавця, Станиля – до Стебника?

By  | 15.02.2016 | Filed under: Новини

У неділю, 14 лютого, відбувся схід села Орів, на якому вирішувалося питання, до якої громади приєднуватися. Про це 15 лютого на понеділковій нараді в Трускавецькій міській раді повідомив міський голова Трускавця Андрій Кульчинський. У сході села взяли участь і представники влади Сколівського району, зокрема голова Сколівської районної ради, колишній голова Сколівської РДА Микола Романишин і директор Сколівського держлісгоспу, депутат райради Остап Бойко.

Як зазначив Андрій Богданович, поїхав він до Орова з начальником фінансового управління ТМР Миколою Федоричаком, перед сходом села вони побували на Святій Літургії в церкві Покрови Пресвятої Богородиці с. Орів.

- Дискусії щодо того, чи розвивати нам наші громади спільно, тривали майже три години, – каже Андрій Кульчинський, та в результаті тільки семеро орівчан проголосували проти. А зал був переповнений, людей було навіть більше, ніж в церкві на Богослужінні…

Андрій Кульчинський також повідомив, що ведуться перемовини з виконкомами сіл Уличне та Доброгостів щодо створення єдиної територіальної громади з Трускавцем. Позицію ж Станилі, де, як відомо, є великий спротив щодо об`єднання з Трускавцем, Андрій Кульчинський прокоментував так: «Це їхня справа… Не хочуть об’єднуватися з Трускавцем, тоді їх приєднають до Стебника…». Подібно як в Станилі, в Модричах теж нема однозначної позиції селян, до якої громади їм приєднуватися – до Трускавця, Борислава, Стебника чи Дрогобича.

Після об`єднання Трускавця і Орова (та ряду інших сіл) в одну територіальну громаду постає питання про покращення сполучення між нашими територіями. Як зазначив Андрій Кульчинський, він вже оглянув стару польську дорогу, яку можна відновити, адже зроблена вона була досить добротно.

Трускавецький вісник

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  • Олег

    я житель села нашого Орів я переконаний що нам оптимальний варіант тільки СТРИЙ

  • Олег

    я корінний житель села нашого орів переконаний що нам для обєднанняобтимальний варіант тільки СТРИЙ

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