Основне завдання – допомагати людям

24 січня в приміщенні Трускавецького бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги пройшов круглий стіл за підсумками роботи у 2017 році. У півторагодинному заході взяли участь начальник відділу з питань призначення та перерахунку пенсій у м. Трускавці та м. Стебнику Дрогобицького об’єднаного управління Пенсійного фонду України у Львівській області Наталія Шуляк, начальник відділу обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян ГУ ПФУ у Львівській області Руслана Каніна, директор Трускавецького міського центру зайнятості Маргарита Роман, начальник Служби у справах дітей ТМР Леся Дребот, в. о. начальника Трускавецького міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Оксана Костишин, заступник директора Територіального центру обслуговування одиноких та непрацездатних громадян м. Трускавця Тетяна Собко, завідувач міської бібліотеки для дітей м. Трускавця Зіновія Мазур та представники Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

На початку круглого столу з інформаційним повідомленням про роботу бюро правової допомоги і центру в цілому виступила директорка Стрийського центру Марія Николаїшин. Вона озвучила окремі результативні показники діяльності центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а саме кількість виїздів мобільних пунктів доступу до БПД (135), кількість консультаційних заходів для представників органів місцевого самоврядування щодо підтримки ініціатив, які посилюють правові можливості громадян (21), кількість проведених правопросвітницьких заходів (400), кількість інформаційних матеріалів з питань надання БПД, розміщених у ЗМІ (189) та інші дані.

Окремо зупинилася Марія Іванівна на співпраці з партнерами, яких запросили на цей круглий стіл. Наукою доведено, що коли над вирішенням якогось питання працюють кілька осіб спільно, то ця діяльність є ефективнішою, ніж у випадку, якщо ці люди вирішують проблеми сам по собі, кожен окремо. У випадку з правовою допомогою так само – співпраця з соціальними службами, пенсійним фондом, закладами освіти чи культури, центрами зайнятості дає свої плоди. І ці плоди – не звітність для галочки, а реально виграні судові справи, в яких такі верстви населені як малозабезпечені, одинокі, інваліди тощо отримали сатисфакцію, конкретний результат вирішення своєї проблеми – тієї чи іншої.

На окрему увагу заслуговує співпраця зі ЗМІ, зокрема «Трускавецьким вісником», газетою «Гомін Галичини», журналістами Анною Баневською, Юрієм Федчаком та іншими. Марія Николаїшин розповіла зворушливий випадок, коли людина, прочитавши статтю «В Орові її обізвали відьмою», вирішила звернутися до бюро правової допомоги із задавненою проблемою, і в результаті цю проблему вдалося вирішити. Саме завдяки ЗМІ Центр правової допомоги має можливість інформувати широке коло громадян України про ті чи інші проекти, новації в законодавстві, послуги, які можна отримати.

Серед питань, з якими звертаються громадяни до бюро правової допомоги – рейдерське захоплення землі (в місті спритні ділки спробували відібрати землю у дітей-інвалідів), махінації з договорами довічного утримання і договорами дарування (як каже Марія Николаїшин, близько 80% людей не розуміють, який документ вони підписують у нотаріуса), прохання допомогти написати проект, в тому числі для ОСББ.

Розмову продовжила головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Мар`яна Шуляк. Вона повідомила, що у 2017 році до Трускавецького бюро звернулася за допомогою 861 людина, у тому числі 79 з них мали можливість скористатися послугою безоплатного адвоката. Половина з судових справ вже завершена, причому успішно, решта чекає свого завершення, адже часто судовий процес тягнеться по кілька місяців, а то й довше з різних причин.

А в цілому до Стрийського центру звернень громадян в 2017 році було більше семи тисяч (у тому числі 737 захищали свої права з допомогою адвоката).

Розмова плавно переросла у дискусію, в якій кожен говорив про наболіле у своїй роботі – про пенсійні виплати, насильство в сім`ях, допомогу внутрішньо переміщеним особам, соціальні проблеми тощо. Директор Центру зайнятості Маргарита Роман звернула увагу на те, що зміни в законодавстві інколи проходять повз увагу не тільки простих громадян, а й керівників установ, тому так важливо проводити семінари та тренінги для підвищення кваліфікації та кращого орієнтування у праві. А нещодавно призначена у Трускавець на посаду начальника відділу обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян ГУ ПФУ у Львівській області Руслана Каніна розповіла ряд життєвих історій, з якими в повсякденній роботі приходиться стикатися працівникам Пенсійного фонду.

Логічним підведенням підсумку круглого столу стало гасло поглиблення співпраці задля її ефективності. Як би пафосно це не звучало, але дійсно, всі ми працюємо для людей, і кожен у своїй сфері повинен бути не просто фахівцем, але в першу чергу Людиною, здатною вислухати, порадити, надати допомогу, чи хоча б скерувати до того, хто може реально допомогти. Тож фахівці бюро правової допомоги певною мірою виконують ще й роль психолога – зрештою, як і працівники соціальних служб, ПФУ чи терцентру. І хоча цю роботу в нас і надалі не оцінюють належним чином, але вона потрібна і сприяє інтеграції громади, зняттю кризових моментів, покращенню психологічного клімату у міжлюдських взаєминах.

Володимир Ключак

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