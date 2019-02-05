Основоположні засади виборчого права

Ми започатковуємо для громадян серію статей з виборчого права. Сьогодні наша гостя – Марія Николаїшин, директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної воринної правової допомоги.

- Вважаю за логічне спочатку звернути увагу на основоположних засадах виборчого права. Так, голосувати на виборах Президента України мають право повнолітні громадяни України, у тому числі й ті, яким на день виборів виповниться вісімнадцять років. Саме вони, окрім осіб, визнаних судом недієздатними, є виборцями.

Важливо й те, що кожний виборець має один голос. І своє право голосу він може використати тільки на одній виборчій дільниці там, де включений до списку виборців. Громадяни України мають право добровільно взяти участь у виборах. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.

Вибори Президента України є вільними. А це означає, що забороняється застосування підкупу, обману та інших нечесних технологій, які можуть перешкоджати вільному волевиявленню виборця. У статті 157 Кримінального кодексу України за перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права передбачена кримінальна відповідальність.

- Голосування на виборах Президента України є таємним. Що це означає?

- Таємне голосування – це ще один принцип виборчого права. Це означає, що контроль за волевиявленням виборців суворо заборонено. Виборець голосує у кабіні для таємного голосування. При цьому фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців в кабіні для голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування.

- А чи може громадянин доручити іншому виборцеві проголосувати за нього?

- У статті 8 Закону України «Про вибори Президента України» зазначено, що кожний виборець голосує на виборах Президента України особисто. Голосування за інших осіб, а також передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняються.

- А як же бути громадянину з особливими потребами, який, скажімо, має проблеми із зором і не може самостійно заповнити виборчий бюлетень?

- У такому випадку за згодою цього виборця поставити відповідну позначку у бюлетені може громадянин, якому він довіряє це зробити. Однак, такими особами не можуть бути: члени виборчих комісій, спостерігачі, кандидати, їх довірені особи навіть, якщо вони є родичами виборця. Зазначу, що допомога такому виборцю не вважається голосуванням замість нього.

Ми надалі продовжимо спілкування із фахівцями з виборчого законодавства та надаватимемо роз’яснення на цю тему. А наразі нагадуємо, що з вересня 2016 року на Дрогобиччині розпочали діяльність три бюро правової допомоги, вони є відділами Стрийського місцевого центру з надання безоплатної воринної правової допомоги. У разі необхідності Ви можете звернутися до фахівців бюро правової допомоги за консультацією. Адреси бюро: м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70, м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64, м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00.

Марія Бойко

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