«Особливі історії особливої молоді» розповідали у дрогобицькому Палаці мистецтв

26 червня у дрогобицькому Палаці мистецтв зустрічали потужний та особливий творчий десант зі Львова. Там відкрилася фотовиставка «Особливі мрії та професії», яка проходила в рамках великого соціального проекту «Особливі історії особливої молоді». Організатором даної виставки, як і куратором проекту є Центр дозвілля та соціальної реабілітації для молодих людей з особливими потребами Благодійного фонду Карітас-Львів-УГКЦ. І, мабуть, на цьому варто припинити викладку офіційної інформації, адже насправді усе, що там відбувалося, давно перейшло за межі формалізму.

У нашому випадку мова йде про намагання познайомити суспільство з тими, хто невиправдано залишається поза його увагою. Діти з особливими потребами насправді також володіють неабияким талантом та мріями. Отож, працівники Благодійного фонду Карітас-Львів-УГКЦ обрали звичний мистецький фотоформат для донесення цілком незвичної і цікавої інформації.

За задумом організаторів до співпраці було залучено професійних та відомих фотографів Львівщини, щоб ті допомогли передати за допомогою фотографії «особливі історії особливих дітей». Отож, у Дрогобичі були представлені роботи Дарини та Олександра Балабай – відомого у фотографічних колах подружжя.

Спілкуючись з митцями, довідуюсь про тонкощі роботи з особливою молоддю. Інколи пошуки потрібного ракурсу тривали годинами, очікуючи того довгожданого контакту між моделлю та фотографом. Концепцію з «мріями про професію» також підказали Дарина та Олександр. Відтак перед глядачем постають цікаві сюжетні світлини, які цілком можуть стати заставкою для ілюстрації тої чи іншої професії у рекламі та інших промоційних потреб. І, що найголовніше, ніхто навіть не зауважить, що моделі у повсякденному житті є дещо відмінними від звичайних людей. У них ті ж мрії і ті ж захоплення.

Під час відкриття виставки керівник Центру допомоги людям з особливими потребами Благодійного фонду Карітас-Львів-УГКЦ Марія Чучман зазначила, що їй ще ніколи не доводилось бачити своїх підопічних такими гарними і оптимістичними, як під час процесу фотографування. І результат на світлинах справді вражає. На відкриття також завітали гості – колеги з Благодійного фонду «Карітас», що у Дрогобичі. Людмила Смолень, координатор центру для дітей з вадами розумового розвитку «Дивовижні долоні», також подякувала від колег за цю справді корисну справу, поділилася історіями про те, як відбувається обмін досвідом між організаціями і вручила пам’ятний подарунок для колег зі Львова. Також на правах приймаючої сторони гостей вітали представник «Карітасу» о. Богдан Лехович та працівники дрогобицького Палацу мистецтв.

По завершенню урочистостей з нагоди відкриття спілкуюся з пані Любомирою Буркою – менеджером з комунікації Благодійного фонду Карітас-Львів-УГКЦ.

- Ми вже провели три виставки у Львові в рамках проекту «Особливі історії особливої молоді», – розповідає пані Люба. – Оскільки ми залучаємо до проекту багатьох професійних фотографів, там свої роботи презентувала Катерина Птаха. У неї також дитина, яка має аутизм, і вона дуже добре відчула емоційний світ таких дітей. Також з цією виставкою ми були у Стрию. Натомість в Дрогобич ми уже привезли виставку подружжя Дарини та Олександра Балабай, які презентують дуже цікаву концепцію мрій про професії особливої молоді. І ці фотографії є прикладом для нас як насолоджуватися життям, як не втрачати мрії і як зберігати відкритість до ближніх. І у такої молоді справді є чого повчитися. Тому ми намагаємося зробити так, щоб цю виставку побачили якомога більше людей. Ми будемо мати ще локації у Бориславі, Золочеві, а також по парафіях Львівської області.

На запитання чи планується виставка у Трускавці, пані Люба розповіла, що найближчим часом на жаль ні, але наступного року цілком реально, що даний проект буде презентовано і для трускавчан.

Перебування львівського мистецького десанту завершилось відвідинами церкви Святого Юра, де на гостей очікував неперевершений Лев Скоп з цікавою екскурсійною програмою та майстер-класом по написанню ікон. Відтак гості роз’їхалися по домівках, а фотовиставка ще деякий час буде доступною для огляду у дрогобицькому Палаці мистецтв.

На фото: 1) виступ гостей, 2) Людмила Смолень демонструє подарунок для гостей зі Львова, 3) (зліва направо) Любомира Бурка (менеджер з комунікації БФ «Карітас» м.Львів), Людмила Смолень (представник БФ «Карітас» м. Дрогобич), Дарина Балабай (фотограф м. Львів), Марія Чучман (представник БФ «Карітас» м. Львів), 4) фотограф Дарина Балабай (м.Львів) розповідає про тонкощі проекту.

Ярослав Баран

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