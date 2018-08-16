Особливості кримінальної та адміністративної відповідальності неповнолітніх

Таку назву мав міні-тренінг, який відбувся у рамках проекту «Я маю право» у приміщенні Трускавецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Юними слухачами були, зокрема, діти учасників АТО.

Організатори заходу – головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Софія Габрівська й директор Трускавецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Оксана Костишин – проводили цей захід задля попередження дитячої злочинності. Вони поставили перед собою завдання підвищити обізнаність присутніх дітей щодо особливостей кримінальної та адміністративної відповідальності, яка може варіювати в залежності від віку особи.

Тренери застосовували різні цікаві методи роботи із такою слухацькою аудиторією, розуміючи, що їм необхідно донести до дітей якомога більше інформації. Так, використання ігрового елементу допомогло дітям краще засвоїти інформацію щодо того, з якого віку настає адміністративна та кримінальна відповідальність, які види відповідальності можуть бути призначені неповнолітньому, де здійснюється відбування покарання неповнолітніми. Після час лекції діти також активно обговорювали тему та ставили питання, які їх цікавили.

Наприкінці заходу Габрівська Софія пригадала слухачам загальновідоме положення Конституції України: «Незнання законів не звільняє від відповідальності».

Звертаємо увагу читачів, що діти як окрема цільова категорія мають право на безоплатну правову допомогу. За захистом вони разом зі своїми представниками можуть звернутися до бюро правової допомоги, що діють на Дрогобичині з першого вересня 2016 року. Фахівці бюро працюють за адресою: м. Борислав, вул. Міцкевича, 64; м. Дрогобич, вул. Л. Українки, 70; м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Прийом громадян із 8.00 до 17.00. А Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О.Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8. 00 до 17.00.

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