Освітян та лікарів вивело на вулиці соціальне пригнічення – Безсмертний

В Україні необхідно синхронізувати проведення трьох реформ – територіальної, охорони здоров’я та системи освіти, які зараз запроваджуються кожна окремо. Про це під час прес-конференції у Тернополі заявив політик, віце-прем’єр-міністр (2005) Роман Безсмертний, коментуючи акції протесту профспілок освітян та лікарів проти низьких зарплат та підвищення комунальних тарифів.

«Лікарі та освітяни абсолютно праві у своїх вимогах. За останні роки не відбулася індексація зарплат щодо інфляції. Ще гірше те, що це збіглося у часі з так званими реформами загальноосвітньої школи та системи охорони здоров’я. Наклалися ці два процеси, тому соціальне пригнічення людей спонукало їх виступити і проти змін, і проти низької заробітної плати», – сказав він.

Безсмертний зазначив, що медикам та освітянам «без обговорення нав’язали певні ідеї, не пояснивши їх глибину та зміст», звідси виник конфлікт та внутрішній протест.

Він нагадав, що зараз ми маємо недоукомплектовані школи у сільській місцевості і переповнені міські школи. Крім того, готуємо 70% фахівців з вищою освітою і лише 30% прикладних робочих професій, хоча в сусідніх країнах все навпаки.

«Ми пішли в Болонський процес і там заблукали поміж трьох сосен. Зараз ніхто про це не згадує, але ми взяли на себе ті зобов’язання, нам їх не нав’язували. Міносвіти має передивитися їх, тому що вони не відповідають тому, що відбувається зараз», – зазначив політик.

Водночас, на його думку, якщо медики та освітяни не об’єднаються у своєму розумінні бачення майбутнього освіти і медицини, «всі програють – і реформа, і бюджет, і держава, і освітяни та медики кожен окремо».

Безсмертний пропонує спершу провести територіальну реформу і вже на її основі вибудовувати систему шкіл та медичного забезпечення. «Ми пробігли поворот, коли треба було повернути. І сьогодні окремо йде процес децентралізацій, окремо – реформування системи охорони здоров’я та системи освіти. Подальші несинхронні дії в цих трьох напрямках приведуть до катастрофи», – зауважив він.

Політик вважає, що зараз нас рятує тільки процес урбанізації. Люди виїжджають із сіл, а міста продовжують тягнути цю проблему «на межі можливого».

«В усіх цих процесах потрібна координація. Урядом допущено багато прорахунків. Він би мав проводити індексацію оплати, синхронізацію територіальної реформи з реформою охорони здоров’я та системи освіти. Ми упустили зовсім заклади культури та забули про фізкультуру та спорт, а тема фізичного та морального здоров’я – річ не другорядна», – зауважив Безсмертний.

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