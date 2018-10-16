Отець Івасівка отримав науковий ступінь доктора

Нещодавно до грона молодих науковців Української Греко-Католицької Церкви долучився священик Володимир Івасівка, котрий у Люблінському Католицькому Університеті Івана Павла ІІ (Польща) завершив докторські студії у галузі патристичного богослов’я. 28 вересня 2018 р.Б. він захистив докторську дисертацію на тему: «Святий Павло як апостол на підставі творів Йоана Золотоустого (Św. Paweł jako apostoł na podstawie dzieł św. Jana Chryzostoma)». Про це інформує офіційний сайт Дрогобицької духовної семінарії Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, де отець Володимир Івасівка є викладачем.

Автор дисертації на підставі творчої спадщини Йоана Золотоустого (прибл. 350 – † 407), одного з найбільш авторитетних Отців не лише в Східній, але й Західній Церкві, яскравого представника антіохійської школи, показав колишнього затятого переслідувача християн як правдивого та святого апостола, котрий у своїй місійній діяльності перевершив інших апостолів, членів колегії Дванадцятьох.

Науковим керівником згаданої наукової роботи був місцевий професор священик д-р габ. Пьотр Щур, натомість рецензентами – добре знані в польському науковому середовищі: священик проф. д-р габ. Норберт Відок (Університет Опольський) та священик проф. д-р габ. Юзеф Наумовіч (Університет кардинала Стефана Вишиньскєґо в Варшаві). Критично аналізуючи докторську дисертацію, рецензенти, поряд з заувагами зауваги, вказали на її високу наукову вагу. Зокрема, було відзначено вникливий аналіз автором джерельного грецького тексту та його переклад. О. проф. д-р габ. Юзеф Наумовіч зауважив, що священик Володимир Івасівка тему дослідив вичерпно і компетентно, а о. проф. д-р габ. Норберт Відок заохочував автора до публікації дисертації.

О. Володимир Івасівка, котрий в 2017 році з рук правлячого архієрея Ярослава Приріза (ЧНІ) прийняв священиче рукоположення, є випускником і викладачем Дрогобицької духовної семінарії блаженних священномучеників Северина, Якима та Віталія, сотрудником парафії святої і праведної Анни у місті Бориславі Самбірсько-Дрогобицької єпархії (УГКЦ).

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