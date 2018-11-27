Отець Петро Івасівка закликав відродити традицію празника

Вчора, 19 грудня, в свято св. Миколая, храмовий празник відзначала трускавецька парафія св. Миколая. Урочисту Святу Літургію очолив отець-декан бориславський Роман Василів, йому співслужили священики з парафій Трускавця, Стебника, Борислава, Попелів, Тустанович, Станилі, Уличного, Доброгостова. Незважаючи на те, що цей день не є державним вихідним, а робочим днем, та церква була переповнена вщерть. Взяв участь у відпустовій Святій Літургії та чині водосвяття і міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

У своєму подячному слові настоятель парафії св. Миколая, отець-декан трускавецький Петро Івасівка наголосив на тому, що варто відродити традицію храмового празника в такому вигляді, як вона існувала раніше. Празник – це в першу чергу участь в Святій Літургії, і раніше люди їхали на храмове свято в сусідні села та міста, а часом і на досить далеку відстань. Також празник – це живе спілкування між людьми, на празник запрошували одне одного, на празник пригощали, празника чекали з нетерпінням, зазначив о. Петро Івасівка.

На завершення Божественної Літургії настоятель центральної трускавецької парафії подякував меценатам, котрі постійно допомагають церковній спільноті, зокрема керівникові СГК «Дніпро-Бескид», депутатові Львівської обласної ради Олександрові Чебаненкові та генеральному директорові ГКК «Карпати» Левові Грицакові. Подякував о. Петро Івасівка і міському голові Андрієві Кульчинському за те, що влада міста завжди йде назустріч потребам Церкви.

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