Открытое письмо Патриарху Кириллу

By  | 20.07.2017 | Filed under: Публікації

Нидерланды приняли решение о порядке проведения суда по сбитому над Украиной «Боингу». Произошедшая невдалеке от границы с Россией в 2014 году трагедия с рейсом MH-17 настолько велика, что тем, кто ее расследует, необходимо использовать любую возможность, даже обратиться за помощью к самому дьяволу, чтобы в этой ужасной истории поставить все точки над «i». Несмотря на то, что я и многие в нашей стране не испытывают огромной симпатии к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, возглавляемая им Русская Православная церковь имеет большое количество прихожан не только в России, но и в Украине. Поэтому я решил попросить Патриарха – хотя он должен был это сделать сам и без подсказки – обратиться к совершившим такое жуткое преступление людям с пастырским советом о публичном раскаянии и покаянии. Если глава христианской церкви не сделал этого до сих пор сам, наверное, у него были свои резоны: церковные, политические, боязнь сделать Путину «медвежью услугу»? Я понимаю, что мое «Письмо Патриарху» поставит его перед трудным выбором. Промолчать – нехорошо, выступить с обращением – опасно.

Свое письмо сначала я послал в Москву, в «Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ». Поскольку получить оттуда какой-либо ответ, я, честно говоря, не надеюсь, мне показалось не лишним обратиться к господину Гундяеву дополнительно через российскую прессу. Но публиковать мое обращение к Патриарху, которое, я уверен, поддержали бы все родственники погибших на борту рейса МН-17, к сожалению, не захотели даже либеральные российские СМИ. Поэтому я решил опубликовать свое обращение к Патриарху Кириллу в Интернете.

Уважаемый Патриарх Московский и всея Руси!

17 июля 2014 года в небе над Украиной произошла большая беда. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines был сбит ракетой земля-воздух, унесшей 298 человеческие жизни, среди них жизни 82 детей.

Я прошу Вас обратиться к экипажу ракетной установки «Бук», убившему неповинных людей, с просьбой признаться в содеянном, покаяться перед Богом, попросить прощения у погибших, и тем самым облегчить страдания их родственников.

Евген Бродзинский (Украина)

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