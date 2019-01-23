Отці-василіяни запрошують на виставу

By  | 23.01.2019 | Filed under: Новини

У суботу, 26 січня, в Дрогобичі в Народному домі імені Франка відбудеться показ вистави «Різдвяна лихоманка». Представить її монаший театр «В каптурах», що діє при Василіянському інституті філософсько-богословських студій ім. Йосифа Велямина Рутського.

П`єса розповідає історію однієї сім’ї, яка традиційно в останній момент готується до Святої вечері. Ситуація напружена, бо в гості має прийти священик, який, в свою чергу, в останній момент готується до різдвяної проповіді. В суєті цієї підготовчої «лихоманки» усі забувають про зламаного життям чоловіка, який намагається з кимось поділитися трагедією свого життя, але марно. Тому чоловік замерзає на вулиці самотній. В останню мить приходить ангел, та чи вдасться йому щось змінити?

Сценарій до п`єси написав о. Корнилій Яремак ЧСВВ (Чину Святого Василія Великого), режисер вистави – Дмитро Бартков. Початок «Різдвяної лихоманки» о 19.00, вхід вільний.

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