Озеленення у Східниці

Як інформує офіційний сайт Східницької селищної ради, в рамках Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу – у твоїх руках» Національний природній парк «Сколівські Бескиди» (Підгородцівське лісництво) організував місцеву акцію «Посади дерево для нащадків». Головна мета акції – збереження, примноження та відновлення лісів, а також шанобливе ставлення до природи, оскільки ліс – невід’ємна складова всього живого та одна з найважливіших складових екології.

Організатор «зеленої» акції, лісничий Яромій Василь Олексійович запропонував створення алеї на території джерел мінеральних вод №25, 26. Працівниками Підгородцівського лісництва НПП «Сколівські Бескиди» та активістами Східниці здійснено посадку близько 55 саджанців білого клену та оксамиту амурського, на території “кварталу 16″ урочища «Явори» (біля джерел мінеральних вод №25,26). Активну участь у заході приймали інспектори з ОПЗФ, провідний інженер з лісовідновлення Джуфер Л.О., майстри з охорони природи, голова Східницької селищної ради Піляк І.Є., секретар ради Журавчак Ю.Д., невропатолог-апітерапевт Сенишин Д.М..

Відпочивальник Сергій, який приїхав з Київської області до Східниці оздоровлюватись цілющими водами джерел №25, 26, також виявив бажання посадити молоді дерева.

Цього ж дня працівниками КП «Господарник» та Східницької селищної ради за ініціативою селищного голови Івана Піляка було висаджено близько 50 саджанців липи в парку «Пантелеймона Цілителя».

Всі учасники акції залишились задоволені якістю зробленої роботи та набули неабиякого досвіду з висаджування лісових культур.

«Завдяки проведенню таких акцій ми робимо великий внесок в озеленення селища та екологічно чисте майбутнє нашого краю. Надіємось, що посаджені дерева, будуть рости на радість не тільки нам, але і майбутнім поколінням», – зазначають у Східницькій селищній раді.

Також читайте