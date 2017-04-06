Пам`ятаємо… Pamiętamy…

Сім років тому, 10 квітня 2010 року, Московія здійснила черговий акт терору. Під Смоленськом було винищено цвіт польської нації, обезглавлено верхівку Речі Посполитої. Найвище керівництво польської держави, а саме Президент Речі Посполитої Польщі Лєх Качинський з дружиною Марією, екс-президент Польщі в екзилі Ришард Качоровський, віце-спікери двох палат польського парламенту (сейму і сенату), міністри, депутати, члени канцелярії, військове командування сусідньої держави, духівництво, члени сімей польських офіцерів, помордованих в Катині – всі вони загинули в авіакатастрофі, розслідування причин якої триває по нинішній день. Московія по сьогодні не віддала залишки розбитого літака власникові – польській державі. Після авіакатастрофи під Смоленськом на кілька років до влади в Польщі прийшли сили, які, на відміну від Леха Качинського та партії «Право і Справедливість», уславилися заграванням з Московією.

Цинічним та підлим було те, що катастрофа «трапилася» в річницю іншої трагедії – звірячих жорстоких розстрілів польських офіцерів в квітні 1940 року. Сімдесят років після Катині-1 відбулася Катинь-2 – спланована, відрежисерована, болюча для поляків акція.

Перед очима стоять події семирічної давнини. Україна оголосила 12 квітня Днем жалоби. Траурні польські стяги з чорною стрічкою замайоріли над українськими містами в знак солідарності з сусідами, партнерами, приятелями. Не став винятком і Трускавець. Тодішній очільник міста-курорту Лев Грицак надіслав слова щирого співчуття на адресу польського консульства у Львові. «З невимовним болем сприйняли ми інформацію про трагедію 10 квітня неподалік від Катині – особливого місця в історії Польщі. Не хочеться вірити в те, що вже немає в живих скількох вірних синів і дочок Польщі, держави, з якою Україну пов’язують дружні і теплі стосунки, несила сприйняти масштаб цієї трагедії. Трускавець має багато міст-побратимів у Польщі, нас пов’язують не лише спільні інтереси, але і спільна історія, тому так гостро сприймаємо ми горе наших сусідів та висловлюємо нашу щиру підтримку в цей нелегкий час.

Трускавецька міська рада висловлює глибокі співчуття нашим польським друзям та всьому польському народу в зв’язку з цією трагічною подією – катастрофою літака під Смоленськом 10 квітня та загибеллю членів офіційної делегації на чолі з Президентом Республіки Польща світлої пам’яті п. Лєхом Качинським та екіпажу літака. Розділяємо з Вами смуток і біль, скорбимо та молимося разом з Вами в цей нелегкий час випробування для Вашого народу, співчуваємо Вашій великій втраті та віримо в Боже Милосердя над всім польським народом та польською державою», – йшлося у зверненні.

До речі, текст цього звернення опублікувала газета поляків в Україні «Kurier Galicyjski». В тому ж номері було вміщено і вірш, написаний мною як вияв солідарності з усім польським народом.

Трагедія і траур

Десяте квітня мов кошмарний сон

В життя народу польського ввірвалось.

Смерть не питає, а бере в полон

Життя, що під Смоленськом обірвались.

Неначе мало тисяч двадцяти

Мордованих, розстріляних в Катині…

Як тим, так сим – ще б діяти, цвісти…

Еліта польська знову гине нині…

Фатальний квітень. Рокові літа –

І сороковий, й п’ятий, і десятий.

Весь світ не той, і Польща вже не та –

Несила вірити і боляче сприймати.

В сусідів горе, тих, що під орлом

За «нашу й вашу» билися свободу.

В жалобі з ними голову схилім

Й молімося із польським всім народом.

Пройшло сім років. За це семиліття Україна не раз пізнала хижий оскал Московії – в розстрілах Майдану, окупації Криму, війні на Сході. Пізнали «дружбу» та «миролюбність» ординця Грузія, Сирія, країни Європи, які захлиснула хвиля терактів. На жаль, окрім США зараз нема кому належним чином втерти носа насильнику, агресору, міжнародному злочинцеві.

Московія просуває ідею «русского міра», засилає всюди своїх агентів, шпигунів, щедро платить зрадникам та використовує їх у своїх цілях. Прикро констатувати, та московські холуї знаходяться і в наших галицьких містечках, виконуючи волю хазяїв Кремля, яку їм озвучують їхні резиденти в Україні. Не бракує московських холуїв і в сусідній Польщі, які всіма силами намагаються знеславити Україну та українців в очах поляків.

Сім років найновішої історії України та Польщі вкотре доводять тезу «історія вчить, що вона нічого не вчить». Удар в спину чи відкритий напад певні сили намагаються завуалювати, виправдати, або ж змістити акценти, «перевести стрілки». Британський журналіст Пітер Померанцев у своїй книзі про Московію розкриває механізми маніпуляцій телебачення Московії, розповідає про Russia Today та інші проекти Кремля, спрямовані на дезінформацію світової спільноти.

Наразі Московія рулить, їй все вибачають. Старенька розділена Європа закриває очі на злочини і лише висловлює «стурбованість» та «глибоку стурбованість», над якими у Кремлі тільки сміються. Проте розплата колись мусить настати і хтось відповість за жертви Майдану, жертви новітніх московсько-грузинської, московсько-сирійської, українсько-московської воєн. І за авіакатастрофу в Смоленську також.

Пам`ятаємо… Pamiętamy…

Володимир Ключак

Трускавецький вісник

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