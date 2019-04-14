Пам`яті Олександра Шишка (1957-2019)

Минає сорок днів з того трагічного моменту, коли 15 березня 2019 р. перестало битися серце Олександра Шишка.

Олександр Андрійович Шишко народився 8 серпня 1957 року в селі Сосновське Азовського району Омської області. Більшу частину свого життя прожив у Трускавці, де працював заступником головного лікаря санаторію «Каштан» (1982-1994), заступником головного лікаря санаторію «Шахтар» (1994-2000). Сімнадцять років поспіль (з 2000 до 2017) очолював медично-реабілітаційний центр «Перлина Прикарпаття» Міністерства внутрішніх справ України.

Олександр Андрійович займав активну громадянську позицію, двічі обирався депутатом Трускавецької міської ради, був членом виконавчого комітету Трускавецької міської ради кількох скликань, членом Ради ветеранів міста Трускавця, лауреатом ряду нагород, зокрема звання «Заслужений працівник соціальної сфери України».

Олександр Шишко був Людиною з великої літери, добрим другом, умілим керівником, котрий в непростий економічний час зумів не просто зберегти санаторій «Перлина Прикарпаття», а й вивести його на передові позиції. Було багато обов’язків, роботи, планів, задумів, проте серце Олександра Шишка не витримало зради, підлості та цинізму людей, котрим він довіряв і котрим свого часу дав путівку в політичне життя міста і області. Він міг би ще жити і жити, творити добро для міста та країни, проте трагічна смерть як результат пережитого шоку забрала його від нас.

В нашій пам`яті Олександр Андрійович Шишко назавжди залишиться світлою та доброю людиною, готовою прийти на допомогу, підставити своє надійне плече, прикрасити своєю присутністю колектив, дати добру пораду та напутнє слово. Для колективу «Перлини Прикарпаття» він запам’ятався передусім як цілеспрямований, креативний та відповідальний керівник, який створив здорову атмосферу в колективі, набрав високопрофесійних лікарів, а також як уважна, чуйна й тактовна людина.

Вічная йому пам`ять…

Друзі, громадськість

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