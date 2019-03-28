№92530 Пам`ятка особі при голосуванні на виборах

Як перевірити себе у списках виборців:
• онлайн в особистому кабінеті виборця на веб-сайті Державного реєстру виборців:
drv.gov.ua
• На виборчій дільниці за місцем голосування (але не раніше 23 березня)
Що робити, якщо вас немає в реєстрі:
1. Якнайшвидше звернутися із письмовою заявою до органу ведення Реєстру виборців;
2. До заяви додати паспорт (тимчасове посвідчення) громадянина України та його копію.
ПАМ`ЯТКА: виборчі дільниці працюватимуть:
31 березня з 8:00 до 20:00 за місцевим часом
Для участі у голосуванні потрібно:
1.Взяти документи:
• Паспорт у формі книжечки
Або ID картку
• військовий квиток (для військовослужбовців)
• тимчасове посвідчення громадянина України
2. Отримати бюлетень та поставити підпис про його отримання:
• у списку виборців
• на визначеному місці на контрольному талоні бюлетеня
3. Заповнити бюлетень
• особисто та
• в кабіні (кімнаті) для таємного голосування
ПАМ`ЯТАЙТЕ: проголосувати можна лише за одного кандидата!
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