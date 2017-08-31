Пам`ятник Патріархові Сліпому – в процесі виготовлення

Скульптура Патріарха Йосифа Сліпого вже в процесі виготовлення. Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук поінформував один з меценатів виготовлення пам’ятника Лев Грицак. Нагадаємо, що з ініціативи парафії Покрови Пресвятої Богородиці (настоятель – отець Володимир Бондарчук) та Трускавецької міської організації партії «Батьківщина» (голова – Руслан Крамар) пам’ятник сподвижнику віри, Патріархові УГКЦ Йосифові Сліпому буде встановлено при в`їзді в Трускавець, на кутовій частині подвір`я парафії Покрови.

30 серпня архітектор Орест Скоп та скульптор Ярослав Скакун продемонстрували виготовлену з глини постать Патріарха Йосифа Сліпого в повний ріст. «Робота над проектом продовжується, тож бажаємо майстрам успішно втілити всі творчі задуми в реальність!», – каже Лев Грицак.

Також читайте