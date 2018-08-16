- Івасю, бачиш – ось тут є чорні ягоди!

- Та які вони чорні, коли вони червоні та білі?

- Бо вони ще зелені, а як будуть сині, то тоді будуть чорні…

Цей старий галицький анекдот, опублікований в журналі «Жовтень» ще в радянські часи, є яскравим свідченням тих парадоксів, які нас оточують. З однієї сторони, ніби нісенітниця, а з другої все правильно, не присікаєшся з жодними претензіями.

В останній рік Дрогобич стикається з багатьма парадоксами. «Найпрозоріше» місто є водночас найкаламутнішим, а наймудріші люди Дрогобича мусять терпіти найдурніших і найчванливіших.

Підбірку дрогобицьких парадоксів останнього часу та «непричесаних думок» пропонуємо чисто для ознайомлення, без жодних коментарів. Висновки кожен може зробити собі сам.

1. Ніхто для АТО в цілому та для АТОвців Дрогобиччини зокрема не зробив стільки лиха в іміджевому плані, ніж мер-АТОвець.

2. Коли офіційно влада міста називає жителів села «злочинним угрупуванням», то як ці жителі села мають назвати реальне злочинне угрупування?

3. Колишніх тітушок не буває, бувають колишні бандюки – при потраплянні в структури влади.

4. Для Дрогобича треба не медика і не вишибалу, а столяра, а ще краще кілера.

5. Хороший терапевт кращий за десятьох голкотерапевтів.

6. Газет багато, а правди нема.

7. Видимі господарі району міняються, а невидимі залишаються.

8. Кучму кинули у великий смітник, який він сам створив своїми висловлюваннями. Але чому через одного мають страждати всі дрогобичани?

9. При урізанні «екології» та «демократії» вийде «олігократія».

10. «Сікора» польською означає «синиця». А синиця, як відомо, море запалила.

11. Партію «Батьківщина» в Дрогобичі очолила Маменька.

12. Качмарувати – це не торгувати, а стояти на лапках перед замом, який важливіший за мера.

13. Революцію в Дрогобичі робили герої, а скористалися нею негідники. Проте крісло влади навіть порядних людей змінило в негідників. Може, на майбутніх виборах варто проголосувати за явних негідників – з надією, що крісло влади змінить їх в героїв?

14. Громадські активісти Дрогобича поділяються на ручних, зручних і «не-з-ручних».

15. В підземеллях ратуші є яйце Кучми, а в ньому голка. Тому всіх запрошують не в підземелля, а на вежу.

16. І тарган вуса має, та шарму це йому не додає.

17. Земля провалилася не від карсту, а від сорому. Бо декого вже не може носити.

18. Трускавець позичив Дрогобичу заступника з обов’язковою умовою не повертати його назад.

19. Хрущ любить «гудіти», але над вишенькою, а не над сміттям.

20. Правду в Дрогобичі вам ніхто не скаже. Зате напише в коментарях на «ДрогІнфо».

21. Дерибан триває, а дерибанщики кричать «Беріть з нас приклад!».

22. Сміттєспалювальний завод для декого може стати і крематорієм. Та навіть якщо попіл розвіється по вітру, то погана слава та неприємний запах залишаться.

23. Краще бути мовчазним нардепом, ніж Антонищаком.

24. Росія інвестує в Москву та Тюмень, а дивіденди отримує в Дрогобичі.

25. Один Гринчишин двох сайтів варт.

26. Консервів стільки, що й до виборів всі не порозкриваються.

27. Три чверті хлопа загидило півтора міста.

28. Не допоможе ні кіпа, ні вишиванка, якщо ти – бліда поганка.

29. Все, що не робиться в Дрогобичі – то на гірше. Тож аніж так робити, може краще взагалі нічого не робити?

30. Хто контролює «Народний контроль»? І чи народний він?

31. Матківський – це не Матковський, а Кучма з Кучмою – просто однофамільці.

32. На українську мову «ушльопка» не перекладеш і не переведеш. Москва вміє на своїх ставити печатку. Дрогобич мав би на таких поставити хрест.

33. Міський голова Дрогобича, його заступники та керівники відділів отримують не лише 100%-ні зарплати, але ще й надбавки, премії та матеріальні допомоги.

Леопольд фон Нахер-Десад

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