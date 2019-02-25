Парк буде як лялечка

В 2019 році у курортному парку Трускавця пройде масштабна реконструкція, якої тут ще не було від початку заснування парку. Справа в тому, що реконструкція міського курортного парку у Трускавці внесена до пріоритетів і є одним зі складових напрямків перспективного плану Львівської області на 2019-2021 роки.

Як інформує наше джерело в Раді регіонального розвитку Львівської області, яка діє при Львівській облдержадміністрації, проектом реконструкції заплановано проведення заходів щодо відновлення ландшафтів з цінними та рідкісними породами дерев. Так, в парку висадять як хвойні, так і листяні дерева, зокрема ялицю білу, ялину європейську, ялину колючу, ялину сербську, тую західну, сосну чорну, тис ягідний, модрину, Бальзамін Даммера, барвінок малий, липу дрібнолисту, спірею японську, тюльпанове дерево, магнолію, березу бородавчасту, вербу білу, горобину звичайну, ліщину, бук лісовий. Посадку здійснюватимуть на місці вирубаного сухостою.

Проектом реконструкції курортного парку Трускавця передбачається відновлення головних алей парку, реконструкція бульвару Торосевича (головна алея в партерній зоні парку), реконструкція зовнішнього освітлення та мережі каналізації, очищення потічків у верхній та середній частинах парку, встановлення малих архітектурних форм.

Парк у Трускавці, закладений в 20-30-ті роки ХХ ст. тодішнім керівником курорту і власником акціонерного товариства «Трускавецькі джерела» Раймундом Ярошом, є пам’яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення і займає 8% санаторно-курортної та житлової території міста. Він є найвідвідуванішим місцем у Трускавці, має надзвичайно важливе значення в лікувально-рекреаційній системі курорту.

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