Партія «Батьківщина» у Трускавці організувала благодійну вечерю на Різдвяні свята

Львівська обласна та Трускавецька міська організації політичної партії «Батьківщина» ініціювали проведення святкової благодійної вечері у Трускавці. Захід пройшов на третій день Різдвяних свят, 9 січня, в свято святого первомученика Степана.

На Різдвяну вечерю, яка традиційно проходить за кошти члена партії «Батьківщина» Лева Грицака, запросили представників громадських організацій Трускавця, Стебника та Дрогобицького району, а також трускавчан з малозабезпечених родин, – повідомляє прес-служба ЛОО ПП «ВО «Батьківщина».

На початку вечері присутніх поблагословив та з напутнім словом виступив настоятель трускавецької парафії Покрови Пресвятої Богородиці (УГКЦ) о. Володимир Бондарчук. Слово мав також ще один представник духовенства – настоятель греко-католицької парафії Успення Пресвятої Богородиці в м. Стебник о. Володимир Лужецький. Останній не приховував того, що не лише має симпатії до партії «Батьківщина», але і має великі надії на позитивні зміни в державі після приходу до влади Юлії Тимошенко та всієї команди «Батьківщини». Отець також зазначив, що нічого не буває просто так, і всі ці страви, які лежать перед присутніми на щедрих столах, не впали з неба, а коштують великих грошей, тож від імені 180 учасників вечері подякував Левові Грицакові за меценатство.

Участь в Різдвяних урочистостях у Трускавці взяли народний депутат України Сергій Євтушок, голова обласної «Батьківщини» на Львівщині Михайло Цимбалюк, голова трускавецької «Батьківщини» Руслан Крамар, партактив з Трускавця. Але в цілому членів «Батьківщини» було не так багато – абсолютну більшість гостей становили члени Асоціації інвалідів м. Трускавця, міської організації ветеранів війни та праці, Ради Старійшин, малозабезпечені, воїни АТО, представники громадських організацій Трускавця, Стебника, Дрогобицького району.

Як зазначив голова Трускавецької міської організації ветеранів війни та праці Віктор Бессарабов, благодійні обіди Лев Грицак почав проводити ще з того часу, коли працював міським головою Трускавця (2002-2010 рр.). Навіть у найскладніші періоди він ніколи не переставав займатися благодійністю, а в «Карпати» на такі теплі зустрічі йшли ветерани, пенсіонери, інваліди, малозабезпечені.

Спільно з Ганною Бєляєвою, ще однією представницею Ради ветеранів, Віктор Бессарабов вручив Левові Грицакові грамоту «Благодійник року». Нагадаємо, що таку відзнаку Лев Грицак отримав і за підсумками 2017 року.

- Я сьогодні був на святковій щорічній меценатській вечері в санаторії «Карпати», що у Трускавці, влаштованій меценатом Левом Грицаком. Був приємно вражений, що під час святкування не було ні гречки, ні продуктових наборів, тільки календарики і вітальні листівки з Різдвом. Юлію Тимошенко я підтримую з 2004 року. Впевнений, що 31 березня 2019 року люди прийдуть на вибори і нарешті проголосують, як і я, за Юлію Володимирівну, – написав в мережі Фейсбук ввечері 9 січня один з учасників заходу.

Хоча столи вгиналися від страв, а офіціанти постійно докладали їжі та носили щось нове (гарячий борщик, пампушки, смажену печінку, картоплю з відбивною, смажену рибу та інші смаколики), та все ж не їжа становила основу цього вечора. Головне – живе спілкування людей. Для багатьох учасників Різдвяної вечері це чи не єдина нагода в році «вийти в люди», розважитися, послухати інших, забути за болі та печалі, відчути себе повноцінною, потрібною, важливою для інших людиною. На жаль, цього не розуміють вічні критикани Лева Грицака, котрі завжди і у всьому вбачають якийсь підступ, піар, вигоду. Ті, хто не здатен сам робити добро, не можуть пробачити тим, хто робить це добро повсякчас.

Найобразливіше, коли читаєш слова «нажерлися», «запроданці», «корито», «піар», «випили-закусили». Складається враження, що деякі люди живуть тільки матеріальним, приземленим, низьким, вони зациклені на політиці і не розуміють наскільки важливою є соціальна та духовна складова нашого життя. Такі людці є покручами, і саме їх можна назвати моральними інвалідами, бездушними, нездатними поспівчувати та робити щось добре для іншого.

Благодійна вечеря 9 січня в банкетному залі готельно-курортного комплексу «Карпати» – лише один з елементів постійної благодійної діяльності Лева Грицака. Подарунки на Миколая для громад сіл Почаєвичі, Воля Якубова, для церковних парафій, підтримка талантів Трускавця, організація дозвілля для діток з різних шкіл (в тому числі візит в дельфінарій, екскурсія та обід 10 січня для 24 школярів з Волі Якубової) – це лише дещиця, вершина айсберга. Більшість добрих діл Лева Грицака так і залишається поза увагою його опонентів, прискіпливих «критиків», «експертів у всьому», замовних журналістів. Бо він робить добро не для їхньої уваги і не для когось. Те, що не бачать люди, бачить Бог. І він оцінює зовсім по-іншому, ніж судді земні, котрі бачать порошину в оці ближнього, а в своєму оці вперто не помічають колоди.

- Наступний раз зустрінемось тут же, в «Карпатах», за святковим столом на Великодні свята, – каже голова Львівської обласної організації «Батьківщина» Михайло Цимбалюк. Народний депутат України Сергій Євтушок передає вітання від Юлії Тимошенко, і зал вибухає оплесками, чуючи прізвище майбутнього президента України.

Львівська парторганізація підготувала для учасників святкової вечері ще один символічний подарунок – ангелика. Кожний за бажанням може взяти його додому і поділитися з ближніми побажанням миру, добра та благополуччя для українців та України. Отець Володимир Лужецький висловлює надію, що Юлія Тимошенко їдучи до Трускавця обов’язково завітає і до Стебника (нагадаємо, що міським головою Стебника є член партії «Батьківщина» Петро Старосольський). Зал колядує спільно з Заслуженим Прикарпатським ансамблем пісні і танцю України «Верховина» та дитячим вертепом, насолоджується не лише смачними стравами та спілкуванням, але й виступами учасників фестивалю «Яскрава країна у Трускавці», народного ансамблю народної музики «Барви Карпат», Заслуженого артиста України Валерія Твіна. А Лев Грицак за давнім українським звичаєм скромно дякує гостям, що не погордували, прийшли, заколядували.

Радість Різдва – це не мішура і не ялинка, не дідух і не гірлянди, не смаколики і не додатковий вихідний. Радість Різдва – це внутрішня радість від народження Сина Божого, Спасителя світу, а також можливість ставати іншим, кращим, добрішим, людянішим. Різдво – це феєрія, це чудо, це зміни, потреба в яких випливає з глибини серця.

З Різдвом Христовим! – вітали батьківщинівці учасників благодійної вечері. Христос народився – славимо Його!

Не втомлюйтеся робити добро, люди!

Володимир Ключак

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