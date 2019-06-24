Партія «Голос» відкликає кандидата-мажоритарника Дмитра Огньова через невідповідність критеріям партії

Як інформує прес-служба партії «Голос», партія вирішила відкликати кандидата у народні депутати в одномандатному окрузі №121 Львівської області (Дрогобиччина) Дмитра Огньова. Таке рішення прийняв номінаційний комітет за результатами внутрішньої перевірки, після того як до партії звернулася низка журналістів-розслідувачів та активістів.

Результати внутрішнього розслідування та дії Дмитра Огньова дали підстави стверджувати, що кандидат схильний ставити особистий інтерес вище результату командної роботи. Це прямо суперечить одному з дев’яти критеріїв, які партія висуває до своїх кандидатів-мажоритарників, зазначають в партії «Голос».

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