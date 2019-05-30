Партнерство заради дитини

Саме такою основною дефініцією можна означити акцію «Ми стоїмо на сторожі захисту прав дитини». Цей захід ініційований Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Дрогобицькою громадською організацією «Спілка Української Молоді». Його нещодавно одночасно організували та провели працівники місцевого центру й бюро правової допомоги, які знаходяться у територіальній юрисдикції місцевого центру. Соціальними партнерами стали, зокрема, відділи поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, суди, служби у справах дітей, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служби пробації, відділи прокуратури, виконавчі служби, державні органи реєстрації цивільного стану.

Учасники цього заходу – учні навчальних закладів, де працює місцевий центр та бюро правової допомоги, які знаходяться у територіальній юрисдикції центру, відібрані на основі заповнених ними анкет, – мали можливість побачити, як працюють деякі державні установи, котрі стоять на сторожі захисту прав дитини.

Їхній маршрут розпочався із відділу поліції, далі юні громадяни зі своїми провідниками-працівниками центру правової допомоги – прямували: до суду, до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, до служби у справах дітей, до служби пробації, виконавчої служби, ДРАЦСУ та місцевого центру чи бюро правової допомоги. А у Дрогобичі учасники цього заходу ще й побували в адвоката Світлани Ловінської та у приміщенні Дрогобицької громадської організації Спілка Української Молоді. Пані Світлана не лише розповіла дітям про свою діяльність адвоката, але й провела з ними бесіду на предмет того, ким вони себе бачать у нашій державі, а також дала можливість їм відчути себе у ролі адвоката. Голова Дрогобицької громадської організації Спілка Української Молоді Ганна Николаїшин окрім того, що розповіла про діяльність організації, яку очолює, проінформувала учнів про їхні права й обов’язки. Вона також провела з ними невелику ситуативну гру «Маю право знати». Цікавою була розповідь про діяльність суду судді Зоряни Павлів. Уважно слухали діти під час зустрічей й цікаві виступи Наталії Постойко – прес-секретаря Дрогобицького відділу поліції ГУНП у Львівській області та начальника відділу – служби у справах дітей Дрогобицької міської ради Ігоря Якима.

Змістовною, окрім інших, була й зустріч бориславських школярів у прокуратурі. Там вони від Назарія Кушніра – прокурора Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури Львівської області – дізналися про особливості діяльності цього органу, зокрема, і щодо захисту прав та інтересів дитини. Віра Костик – інспектор з ювенальної превенції Бориславського відділення поліції Дрогобицького відділу поліції ГУНП у Львівській області розповіла присутнім про повноваження працівників поліції, зокрема, і в частині захисту прав та інтересів дитини. Окрім цього, вона проінформувала учасників заходу про те, яка наступає відповідальність у разі вчинення правопорушень неповнолітніми. Згодом Андрій Курило – старший інспектор – черговий СРПП №1 патрульної поліції Бориславського відділення поліції Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області розповів дітям про діяльність патрульного, продемонстрував обладнання, яким забезпечуються патрульні на час несення служби, закцентував увагу на основних моментах їхньої співпраці із громадянами. Він також звернув увагу дітям, про те, що їхня поведінка і під час літніх канікул має бути правомірною. Віра Костик та Андрій Курило провели у цьому приміщенні екскурсію для дітей.

Наталія Герцан – завідувач сектору профілактики служби у справах дітей Бориславської міської ради – розповіла про її діяльність, специфіку роботи. А також вона провела лекцію – бесіду із учасниками про те, які права вони мають.

Оксана Андрущакевич – спеціаліст першої категорії Бориславського міського відділу ДРАЦС ГТУЮ у Львівській області – розкрила маленькі секрети своєї професійної діяльності. Окрім цього, провела міні –лекцію на тему «Не мовчи – ні домашньому насильству!».

Не менш цікавою була дітям й розповідь Андрія Волянського – заступника начальника Бориславського міського відділу державної виконавчої служби ГТУЮ у Львівській області -, який проінформував дітей про специфіку діяльності цієї установи, а також звернув увагу їм на тому, у якому випадку може дитина виїздити за кордон без згоди одного із батьків?

Юні трускавчани у відділенні поліції із гордістю випробовували на міцність бронешолом, бронежилет, протиударний щит. Спілкувалися із інспекторами поліції, зокрема, із працівниками сектору ювенальної превенції. У Трускавецькому міському суді також охоче випробовували себе у ролі суддів, уважно слухали розповідь керівника апарату суду Віталія Корчинського. А у Трускавецькому міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді від керівника Оксани Костишин дізналися не лише про роботу цієї установи, але й про можливості для дітей, про права, які їм гарантовані державою.

На завершення заходу, як і було заплановано, його учасники також побували у бюро правової допомоги. Там працівники бюро правової допомоги ознайомили їх із діяльністю цієї установи. Провели для них цікаві ігри та обдарували призами, як, зрештою, і всі інші партнери, де побували наші юні гості.

Втомлені, але щасливі, повні емоцій, сподівань та мрій діти, знайшовши нових друзів в особі тих, хто стоїть на сторожі їхніх прав, поверталися додому.

Отримати детальну індивідуальну консультацію, зокрема, з питань захисту прав та інтересів дитини Ви можете, звернувшись до працівників бюро правової допомоги. Фахівці бюро приймають за адресами: м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70,м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64, м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00.

Разом з тим нагадаємо, що з вересня 2017 року в Україні реалізовується проект «Я МАЮ ПРАВО».

Марія Бойко

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