№68453 Пенсії шахтарям з грудня 2016 року

By  | 26.12.2016 | Filed under: Акценти
Акценти/

Перерахунок мінімального розміру пенсії, доплати за понаднормативний стаж і мінімальної пенсії шахтарям в грудні 2016 року проводиться лише пенсіонерам, які не працюють. Таку норму передбачено в частині третій статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Якщо пенсіонер, який працює, звільняється з роботи, то за його зверненням пенсію буде перераховано з дня, що настає за днем звільнення.
Законом України “Про підвищення престижності шахтарської праці” передбачено додаткові гарантії особам, які мають шахтарський стаж: 15 років – чоловіки та 7,5 років – жінки. Так, якщо розмір їхньої пенсії не досягає трьох мінімальних пенсій за віком, до пенсії встановлюється доплата до цього рівня. Таким чином, з 1 грудня 2016 року мінімальна пенсія шахтарям не може бути меншою ніж 3741 грн. (1247 х 3 = 3741).

О.Головко,
ст.інспектор з організаційно-
інформаційної роботи Дрогобицького
об’єднаного управління Пенсійного
фонду України Львівської області.

Трускавецький вісник

Також читайте

ID: 68453
URL:
HTML Link:
bbCode:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • №68450 Високооплачувана офіційна робота в Польщі.
    25.12.2016 | 23:59

    Офіційна робота в Польщі, зарплата від 8 злотих за годину і більше, житло надається безкоштовно, а подекуди і харчування, за такими вакансіями: столярі, швеї, зварники, фрезервувальники, а також в теплицях, в готелях, в пансіонатах, на заводах,на меблевих фабриках, супермаркетах, гуртовнях, столярнях,мясокомбінатах та на дорожніх роботах,по догляду, фермерських господарствах, на будівницстві. А також, надаємо консультацію та [...]

  • Зустрічайте Новий Рік з нами!
    23.12.2016 | 10:25

    Трускавецький вісник Також читайтеЗапрошуємо на зустріч з письменницями (0)Запрошуємо на роботу адміністратора (0)Різдвяні свята у Трускавці (0)У Трускавці прийматиме перший заступник прокурора області (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

VK опитування: Найбільш впливова особа Трускавця

Архіви