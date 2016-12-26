Перерахунок мінімального розміру пенсії, доплати за понаднормативний стаж і мінімальної пенсії шахтарям в грудні 2016 року проводиться лише пенсіонерам, які не працюють. Таку норму передбачено в частині третій статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Якщо пенсіонер, який працює, звільняється з роботи, то за його зверненням пенсію буде перераховано з дня, що настає за днем звільнення.

Законом України “Про підвищення престижності шахтарської праці” передбачено додаткові гарантії особам, які мають шахтарський стаж: 15 років – чоловіки та 7,5 років – жінки. Так, якщо розмір їхньої пенсії не досягає трьох мінімальних пенсій за віком, до пенсії встановлюється доплата до цього рівня. Таким чином, з 1 грудня 2016 року мінімальна пенсія шахтарям не може бути меншою ніж 3741 грн. (1247 х 3 = 3741).

О.Головко,

ст.інспектор з організаційно-

інформаційної роботи Дрогобицького

об’єднаного управління Пенсійного

фонду України Львівської області.

Трускавецький вісник

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