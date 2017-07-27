№74990 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

By  | 27.07.2017 | Filed under: Акценти
Акценти/

До уваги суб’єктів декларування!

Інформацію про заробітну плату (дохід), з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, можна отримати, використовуючи свій електронний цифровий підпис, в персональному кабінеті веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України (http://portal.pfu.gov.ua/).

Для користувачів, що використовують електронний цифровий підпис, реєстрація на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду не потрібна, вона здійснюється автоматично.

Звертаємо Вашу увагу:
у звітності щодо єдиного внеску суми допомоги з тимчасової втрати працездатності (лікарняні), відпускні зазначаються у місяці, за який їх нараховано, у податковій звітності зазначені суми включаються до місяця, в якому їх нараховано;
у звітності щодо єдиного внеску, зазначаються лише ті суми, що враховуються при нарахуванні єдиного внеску.

Дрогобицьке об’єднане управління
Пенсійного фонду України

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ID: 74990
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