№77800 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

By  | 10.11.2017 | Filed under: Акценти
Акценти/

Запитання страхувальників, що найчастіше виникають під час заповнення звітності:

1) Суму компенсації за невикористану відпустку потрібно відображати в одному рядку із зарплатою, нарахованою за місяць звільнення, тобто без виділення цієї суми окремим рядком.

2) Ознака «Неповний робочий час» (реквізит 24 «Ознака неповного робочого часу» таблиці 6 звіту з ЄСВ) проставляється, якщо особа працює:

неповний робочий день (тобто зменшення тривалості щоденної роботи на обумовлену кількість годин);
неповний робочий тиждень (зберігається нормальна тривалість робочого дня, але зменшується кількість робочих днів на тиждень);
у разі поєднання неповного робочого дня та неповного робочого тижня (наприклад, тривалість робочого дня 5 годин при 4-х робочих днях на тиждень).

3) Коригування додаткової бази нарахування ЄСВ у таблиці 6 звіту з ЄСВ потрібно показуватиі, якщо помилку допущено в місяцях, починаючи з травня 2015 року. До цього місяця форма звіту з ЄСВ не передбачала відображення додаткової бази та нарахованого на неї ЄСВ у таблиці 6. Тому виправлення додаткової бази нарахування до травня 2015 року відображається лише в таблиці 1 звіту з ЄСВ. Таке можливо, якщо помилково визначено/не визначено суму додаткової бази нарахування. В такому разі необхідно визначити додаткову базу нарахування за минулий звітний період і донарахувати єдиний соцвнесок. Коригування необхідно відобразити в таблицях 1 і 6 звіту з ЄСВ.

Якщо у звітному місяці виникає потреба нараховувати єдиний вонесок із додаткової бази нарахування, щодо працівника у таблиці 6 звіту з ЄСВ необхідно заповнити два рядки:

у першому – вказується фактична база нарахування ЄСВ;
у другому — сума додаткової бази нарахування — різниця між фактичною базою нарахування ЄСВ і розміром мінімальної зарплати.

Код типу нарахування «13» застосовується лише в звітному місяці за звітний період. У разі донарахування сум до мінімальної зарплати за минулий період донарахування відображається з кодом типу нарахування «2». При цьому в таблиці 1 звіту з ЄСВ обов’язково потрібно зазначити зміст помилки (наприклад, донарахування сум до мінімальної заробітної плати за місяць/рік).

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