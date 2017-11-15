№77919 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності залежить від страхового стажу працівника: чим більший стаж – тим більший відсоток виплати.

Що таке страховий стаж?

Для того, щоб його правильно підрахувати необхідно, насамперед, знати, що таке страховий стаж, – зазначено на офіційному порталі Фонду.

Законом №1105 визначено, що страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Страховий стаж визначається за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження – у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Порядок розрахунку страхового стажу по періодах залежно від того, як змінювалося законодавство

До 28.02.2001 р. обчислювався загальний трудовий стаж згідно із записами у трудовій книжці. Відповідно до Правил обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності, затверджених постановою КМУ №1658 також зараховувалися інші періоди, серед них:

служба у Збройний силах, внутрішніх військах МВС і інших військовий формувань України;

навчання у професійно-технічному закладі освіти;

період перебування у відпустці по догляду за дитиною до трьох років та до шести;

період одержання допомоги по безробіттю.

Слід зазначити, що час навчання у вищому закладі освіти та в аспірантурі не зараховувався.

З 28.02.2001 до 01.01.2011 р. до загального трудового стажу, набутого за попередні періоди, додається страховий стаж. Чому саме з 28.02.2001? Тому що з цієї дати вступив в дію Закон №2240, відповідно до якого рахується вже не загальний трудовий стаж, а страховий стаж.

Підставою, як і раніше, є трудова книжка. До страхового стажу додаються тільки періоди: час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та отримання виплат допомоги по безробіттю.

З 01.01.2011 р., тобто з моменту запровадження Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, страховий стаж визначається за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб.

Таким чином, розмір страхового стажу за період роботи після 01.01.2011 р. пов’язаний із розміром сплаченого страхового внеску.

Страховий стаж обчислюється в місяцях на підставі довідки Пенсійного фонду України за формою згідно з додатком 2 (форма ОК-7) до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою ПФУ від 18.06.2014 р. № 10-1.

Місяць роботи можна зарахувати як повний тільки за умови, якщо сума сплачених страхових внесків є не меншою ніж сума внеску, обчисленого з розміру мінімальної заробітної плати.

До страхового стажу також зараховується період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також отримання виплат по безробіттю та пенсії по інвалідності.

Таким чином, стаж для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності визначається в три етапи: до 28.02.2001, з 28.02.2001 до 01.01.2011, та після 01.01.2011. Все підсумовується та визначається відсоток, який буде застосовано до середньоденної заробітної плати, а саме:

до 3 – х років – 50%;

від 3 до 5 років – 60%;

від 5 до 8 років – 70%;

понад 8 років – 100%.

Звертаємо увагу, що для страхових випадків, які настали з 11.10.2017, до страхового стажу прирівнюються періоди, починаючи з 1 січня 2016 року, протягом яких особа не підлягала страхуванню за Законом № 1105, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону про ЄСВ. Дані зміни внесені Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», який вступив в дію з 11.10.2017 р.

Наприклад, особа працювала по цивільно – правовому договору з 2015 року. Але, до його страхового стажу додається період тільки з 2016 року.

Незалежно від страхового стажу призначається допомога пільговим категоріям на підставі відповідних посвідчень або інших документів, які підтверджують право на пільгу:

застрахованим особам, віднесеним до 1 – 3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи;

ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону «Про жертви нацистських переслідувань»;

донорам, які мають право на пільгу, передбачену статтею 10 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» (надається протягом року після здачі крові).

Цими роз’ясненнями можна скористатися для розрахунку суми лікарняних, наприклад, працівнику, який працює на підприємстві більш як 8 років, або це для нього перше місце роботи і підприємцем до цього він не був.

Але більшість працівників зараз часто змінює місце роботи. Як визначити страховий стаж для них?

Трудова книжка або довідка з попереднього місця роботи, на жаль, стовідсоткової гарантії правильності визначення страхового стажу не дає. Для цього варто відправити працівника до ПФУ за місцем проживання за довідкою про наявність в нього страхового стажу.

Така інформація на сьогодні надається у формі двох довідок – ОК-5 та ОК-7. Але сам ПФУ радить для розрахунку лікарняних користуватися інформацією з довідки за формою ОК-7.

На жаль, сам роботодавець повну інформацію отримати від ПФУ не може, адже, згідно з ч. 4 розділу ІІІ Порядку № 10-1, страхувальникам надається інформація про застрахованих осіб, які перебувають у трудових відносинах з ними, виключно за період перебування особи у трудових відносинах зі страхувальником. Тож, щоб лікарняні були пораховані правильно, і є сумніви щодо визначеного роботодавцем страхового стажу, працівнику слід подбати про надання роботодавцю такої довідки.

Також читайте