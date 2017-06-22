№74227 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ: До уваги підприємців Трускавця

Згідно з Податковим кодексом України, суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на чотири групи платників єдиного податку.

Відповідно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, є платниками єдиного внеску.

Звертаємо Вашу увагу, що з 01 січня 2017 року фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та віднесені до першої групи платників єдиного податку, зобов’язані сплатити єдиний внесок за місяць у сумі не менше 0,5 мінімального страхового внеску. Відповідні періоди здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу зараховуються пропорційно до сплаченого єдиного внеску.

У 2017 році мінімальний страховий внесок для фізичних осіб підприємців становить 704 грн. на місяць (3200 грн. х 22 відсотки).

Отже, для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, та віднесені до першої групи платників єдиного податку, обов’язковою є сплата єдиного внеску у сумі не менше 352 грн. щомісяця.

Водночас, для зарахування періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу, як повний місяць, необхідно сплатити за місяць єдиний внесок в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, тобто 704,0 грн.

За умови сплати єдиного внеску у сумі 352 грн. за місяць страховий стаж буде зараховано пропорційно, а саме 0,5 місяця, що в подальшому може вплинути на визначення права на пенсію за віком та її розмір.

За даними Трускавецького відділення Дрогобицької ОДПІ кількість фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, та віднесені до першої групи платників єдиного податку, порівняно з даними на 01.01.2017 зросла на 21 особу та станом на 01.06.2017 року складає 102 особи, переважна більшість яких сплачують єдиний соціальний внесок в розмірі 352 грн..

Несплата такими особами єдиного внеску в мінімальному розмірі позбавлять їх права на зарахування цих періодів в повному обсязі до страхового стажу, необхідного для призначення пенсії та страхових виплат за соціальним страхуванням.

Враховуючи вищенаведене, просимо врахувати переваги сплати єдиного внеску в мінімальному розмірі.

Дрогобицьке об’єднане

управління ПФУ

Львівської області

Галич Н.І.

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