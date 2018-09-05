№86359 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ: Електронне пенсійне посвідчення

Пенсійний фонд України переходить на електронний документообіг. Це необхідно для того, щоб клієнти, звертаючись до Фонду, могли отримати послуги в будь-якому агентському пункті, а не тільки там, де подавали документи.

За допомогою електронного пенсійного посвідчення ( ЕПП ) можна отримати доступ до безліч онлайн – послуг: оплатити комунальні послуги, розрахуватись в магазині та аптеці. Також, людина може отримати доступ до пенсійної справи, до даних про стаж та заробітну плату, користуватися іншими сервісами державних органів. І

Пенсійне посвідчення нового зразка надає право власникові користуватись усіма пільгами, які належать йому, як одержувачу пенсії.

ЕПП містить електронний цифровий підпис за допомогою якого людина дистанційно підтверджує особу і може подавати заяви та запити до органів Пенсійного фонду України виключно через мережу інтернет, не відвідуючи їх особисто.

Щоб отримати модернізоване пенсійне посвідчення необхідно звернутись із заявою на виготовлення пенсійного посвідчення у відділ обслуговування військовослужбовців та деяких інших категорій громадян(сервісні центри) за місцем проживання (реєстрації) пенсіонера долучивши такі документи: паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера та фотокартку.

Начальник Трускавецького відділу

обслуговування громадян (сервісний центр)

Руслана Каніна

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