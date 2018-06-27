№84718 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ: Оновлені електронні послуги

У 2016 році Кабміном схвалено Стратегію модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року. Метою Стратегії є забезпечення у Пенсійному фонді України європейських стандартів функціонування та надання послуг.

Зараз в системі ПФУ на рівні відділень надається понад 30 послуг. Через веб-портал Пенсійного фонду уже зараз можливо отримати 13 видів послуг. І їх кількість постійно збільшується і будуть доступними на порталі усі послуги. Адже пенсійна реформа – це не просто зміна формули нарахування пенсій, а й поліпшення якості обслуговування людей.

Якщо є комп’ютер і доступ до Інтернету, то взагалі в ідеалі не потрібно буде звертатись до відділень Пенсійного фонду. Послуги можна буде отримати не виходячи з дому.

Одним із кроків підвищення ефективності роботи є впровадження таких електронних послуг, як:

- замовлення та отримання в електронному вигляді довідок та/або витягу з відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування з використанням електронного цифрового підпису;

- замовлення послуги інформування за допомогою СМС-повідомлення, електронної пошти тощо.

Зараз люди для отримання довідок про розмір пенсії, розмір сплачених внесків приходять до органів ПФУ. Після запровадження сервісу людина зможе отримати довідку дистанційно, вдома її роздрукувати.

Там буде QR-код, посилання для підтвердження. За цими реквізитами довідку перевірятимуть на справжність при зверненні до різних установ, наприклад, до банку або консульства.

У ці дні Пенсійний фонд України проводить роботу по запуску послуги СМС-інформування про розмір пенсії та її перерахунок, а також про розмір сплаченого єдиного внеску помісячно.

Така процедура повідомлення можлива тільки за умови подання особистої згоди та надання до органів Пенсійного фонду відповідних відомостей про номер мобільного телефону або особистої електронної пошти.

З метою організації цільового індивідуального інформування осіб, які виявили бажання одержувати СМС-повідомлення або повідомлення засобами електронної пошти, організовано роботу щодо реєстрації отримувачів пенсії та застрахованих осіб на підключення цієї функції.

Через Веб-портал Пенсійного фонду України можливо і самостійно зареєструватись на розсилку повідомлень, скориставшись цифровим підписом.

Запровадження новітніх технологій зв’язку органами Пенсійного фонду надає можливість максимально наблизити пенсійній послуги до пенсіонерів і застрахованих осіб та створити найбільш комфортні умови для отримання ними актуальної інформації.

Система СМС-повідомлень дозволяє оптимізувати процес повідомлення про результати розгляду звернень за призначенням, перерахунком, поновленням, припиненням виплати пенсій, про сплату страхових внесків, про необхідність звернення до Пенсійного фонду України для підтвердження особистих даних. Нова система істотно впливає на оптимізацію робочого процесу, знизить затрати робочого часу працівників, скорочує витрати на друковану продукцію та оплату поштових послуг.

Для підключення послуги СМС-повідомлення або повідомлення електронною поштою необхідно особисто звернутись до найближчого відділу обслуговування громадян (сервісного центру) Пенсійного фонду України.

Заступник начальника відділу упроводження

інформаційних систем та електронних реєстрів №3

М. Кудрявцев

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