№92574 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ: Про монетизовані житлові субсидії

By  | 29.03.2019 | Filed under: Акценти
Акценти/

З 1 березня 2019 року за рішенням Уряду (постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 62) монетизовані житлові субсидії пенсіонерам будуть виплачуватись органами Пенсійного фонду України.

Пенсіонерам – субсидіантам, які отримують пенсію через банки, кошти будуть перераховуватись прямо на їх пенсійні рахунки в банківських установах, де вони обслуговуються згідно договору.

Пенсіонерам, які отримують пенсійні виплати через підприємства поштового зв’язку АТ «Укрпошта» означені кошти будуть виплачуватись готівкою через виплатні об’єкти національного оператора поштового зв’язку.

Період здійснення виплати монетізованих субсидій буде синхронізовано з датами виплати пенсій. Тобто кожен пенсіонер – одержувач субсидії отримає гроші у встановлену за графіком виплати пенсії дату впродовж виплатного періоду (з 4 по 25 число місяця).

Нарахування сум субсидій, як і раніше, буде проводитись органами соцзахисту області.

Звертаємо увагу!

1. Для отримання монетизованих субсидій надавати додаткові документи до територіальних управлінь Пенсійного фонду області не потрібно.

2. Виплата житлових субсидій органами Пенсійного фонду області буде здійснюватись на підставі визначених структурними підрозділами органів соціального захисту населення даних про суми монетизованих субсидій пенсіонерів.

3. По всіх питаннях, пов’язаних з визначенням права на субсидію або її розмір потрібно звертатись до відповідного органу соціального захисту населення.

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