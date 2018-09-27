№87191 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ: Сторнуємо відпускні у зв’язку зі звільненням

Нові вимоги до заповнення Звіту з ЄСВ.

ДІЗНАЙТЕСЯ, КОЛИ:

1. застосовувати код типу нарахувань «13» за минулі періоди.

2. показувати додаткову базу для нарахування ЄСВ із кодом типу нарахувань «14».

Чинна форма і порядок заповнення Звіту з ЄСВ зазнали змін (відповідно до наказу Мінфіну від 15.05.2018 № 511). Найбільше підкоригували таблицю 5. У таблиці 6 лише з’явився новий код типу нарахувань «14». Його зазначайте, якщо показуєте різницю між розміром мінімальної заробітної плати і фактично нарахованої зарплати (доходу) за попередні періоди. Зазвичай це доводиться робити, коли перераховуєте зарплату за попередні періоди працівника, який звільнився після того, як наперед використав щорічну відпустку (у зв’язку зі сторнуванням).

Коли застосовуємо код «13»

Тепер, щоб відобразити «дотяжку» до мінімального страхового внеску, застосовуйте код типу нарахування «13» — сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати і фактично нарахованою заробітною платою (доходом) за звітний місяць. Проте його застосовуйте для сум у поточному звітному місяці за попередні, лише коли нараховуєте допомогу за попередні місяці:

• з тимчасової непрацездатності;

• у зв’язку з вагітністю та пологами.

Які суми показуємо із кодом «14»

Коли звільняєте працівника і сторнуєте відпускні за минулі місяці як за невідпрацьований час, розмір доходу за місяць може бути меншим від мінзарплати. Тобто доведеться донарахувати додаткову базу ЄСВ за період «сторнування». Саме таку суму показуйте у графі 10 таблиці 6 Звіту з ЄСВ з новим кодом — «14».

Пояснимо на Прикладі.

Застосування нового коду типу нарахування «14» у таблиці 6 Звіту з ЄСВ

Установа у серпні звільнила працівника, який використав щорічну відпустку наперед. Роботодавець утримує зайво нараховані відпускні, що надав у рахунок невідпрацьованої частини робочого року (ч. 1 ст. 22 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР). Сума надміру виплачених відпускних — 1950,00 грн.

За відпрацьовані дні серпня працівникові нарахували 3000,00 грн. Зарплата і відпускні, що припадають на лютий, — 5200,00 грн.

«Перегуляні» відпускні сторнували за той місяць, в якому працівник використав відпустку (у лютому).

Сторнування призвело до того, що база нарахування ЄСВ за лютий стала меншою за мінімальну: 5200,00 грн — 1950,00 грн = 3250 грн.

Звідси сума «дотяжки» ЄСВ за лютий дорівнює 473,00 грн (3723,00 грн — 3250,00 грн). Ця сума потрапить до графи 19 таблиці 6 Звіту з ЄСВ за серпень із кодом типу нарахувань «14». У графі 11 період сторнування — «02.2018».

Отже, тепер не доведеться показувати сторнування відпускних під час звільнення працівника із кодом типу нарахувань «2» і сплачувати штраф.

Пам’ятайте, що коли дотягуватимете до мінімального розміру за минулий період без поважних причин (лікарняні, відпустка), застосовуйте код типу нарахування «2».

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