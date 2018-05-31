№83944 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ:Як відображати ЄСВ на зарплату інвалідів у Звіті з ЄСВ

У листі ДФСУ від 17.01.2018 № 1431/7/99-99-13-02-01-17 роз’яснила, що з 1 січня 2018 року розділ VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі – Закон № 2464) доповнено п. 9 прим. 7 згідно з яким, щороку в законі про Державний бюджет України на відповідний рік потрібно затверджувати видатки на покриття Пенсійному фонду України недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску з заробітної плати осіб з інвалідністю.

У зв’язку з чим роботодавець буде нараховувати ЄСВ на заробітну плату осіб з інвалідністю за ставками 8,41 %, 5,3% та 5,5 %, а для визначення недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів роботодавець має відобразити у звітності з ЄСВ такі нарахування в окремому розділі, розраховані за ставкою 22 %.

Зверніть увагу! Обов’язок щодо відображення таких сум у Звіті з ЄСВ настане у платника єдиного внеску після приведення Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіна від 14.04.2015 № 435 (далі – Порядок № 435) у відповідність до норм Закону № 2464.

Також повідомляємо, що на виконання вищезазначених змін було затверджено постанову правління Пенсійного фонду України від 21.02.2018 № 4-2, якою визначено Порядок розрахунку недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів від застосування пільгового розміру ЄСВ.

Постановою визначено, що Пенсійний фонд України на підставі даних Звіту з ЄСВ щомісяця до 05 числа місяця, наступного за місяцем подання Звіту, здійснює розрахунок обсягів недоотриманих коштів як різницю між коштами, сплаченими за пільговим розміром ЄСВ, та коштами, які були б сплачені цими платниками при застосуванні повного розміру ЄСВ, наростаючим підсумком з початку року.

До внесення змін до форми Звіту з ЄСВ Пенсійній фонд буде здійснювати розрахунок недоотриманих коштів з використанням показників звіту з ЄСВ за пільговими розмірами.

Отже, чекаємо на зміни до Порядку № 435, якими повинні змінити форму Звіту з ЄСВ. А поки звітуємо за старими правилами.

Начальник відділу супроводження

інформаційних систем та електронних

реєстрів №3 ГУ ПФУ у Львівський області

Ірина Козловська

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