Пенсійники Трускавця акцентують увагу на легальній зайнятості

Про легалізацію заробітної плати як основи стабільного майбутнього кожного українця, розмір пенсії у майбутньому, про який має подумати кожен з працездатних осіб працевлаштовуючись, основні законодавчі аспекти пенсійної реформи, йшлося сьогодні, 23 січня 2019 року, на семінарі для роботодавців та бухгалтерів м. Трускавця. Про це інформує Трускавецький відділ обслуговування громадян Пенсійного фонду України.

Начальник Трускавецького сервісного центру головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області Руслана Каніна розповіла присутнім про переваги отримання легальної заробітної плати та забезпечення соціальними гарантіями при офіційному працевлаштуванні. Дуже важливо, щоб громадяни усвідомили, що згода отримувати заробітну плату „в конвертах” позбавляє їх соціального захисту. Адже розмір пенсії обчислюється лише з офіційно нарахованої суми заробітної плати.

Представник Фонду області ознайомила присутніх про підвищення пенсійних виплат у 2019 році, про добровільну участь в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, перспективою накопичувальної системи.

Головний спеціаліст відділу супроводження інформаційних систем та електронних реєстрів №3 головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області Ігор Боб’як надав роз’яснення щодо переваг використання “Кабінету роботодавця” та “Особистого кабінету” на Веб-порталі Пенсійного фонду України, наочно продемонстрував алгоритм дій відправлення запиту для отримання “Довідки про трудовий та страховий стаж”, роз’яснив практичні аспекти використання Веб-порталу Пенсійного фонду України та порекомендував контролювати дані персоніфікованого обліку за допомогою електронного сервісу Пенсійного фонду України та послуги – СМС-інформування.

На завершення семінару Руслана Каніна звернулась до керівників підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності та їх представників щодо неприпустимості випадків виплати заробітної плати “у конверті”, а також виплати заробітної плати в розмірах нижче мінімально встановленої законодавством.

Додаткова інформація: станом на 01 січня поточного року в м. Трускавець на обліку перебуває 5907 осіб – одержувачів пенсії, середній розмір пенсійної виплати по місту складає 2129,20 грн.

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