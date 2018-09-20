Переборщили з одоруванням

Трускавчан хвилює різкий запах природного газу, який сьогодні, 20 вересня, чутно на деяких вулицях Трускавця та в багатьох житлових будинках. Зокрема, найбільше скаржаться мешканці вулиць Стуса та Мазепи. В міській раді запевняють – проблема виникла через надмірне одорування газу (газ сам по собі запаху не має, тому до нього додають певні речовини, а сьогодні їх дали забагато).

Мешканцям рекомендують провітрити помешкання та бути обережними з експлуатацією газових приладів. Причин для паніки немає.

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