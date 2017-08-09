Передача на місця повноважень з розпоряджання землею дасть величезний поштовх розвитку громад

«Всього в країні налічується понад 60 млн га землі, з яких більше 70% (42 млн га) – земля сільгосппризначення, що розташована за межами населених пунктів. З них 32 млн Га розпайовані. Проте ще 10,5 млн га – до сих пір державні. Й суттєва частина цих земель знаходиться в межах об’єднаних територіальних громад. Проте громади ними не можуть розпоряджатися. Замість них землею розпоряджаються центральні органи влади», – пояснив Олег Проценко, експерт Проектного офісу секторальної децентралізації.

«Земля – найголовніший ресурс для розвитку громад. Адже новостворені об’єднані громади повинні мати ресурси для свого ефективного розвитку. А питання належності земель за межами населених пунктів – ключовий стимул й чинник для успішного формування базового рівня місцевого самоврядування», – додав експерт.

При цьому, «Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» передбачає: «визначення матеріальною основою місцевого самоврядування майна, зокрема землі, що перебуває у власності територіальних громад сіл, селищ, міст (комунальній власності), об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, району, області, а також належної бази оподаткування».

«Проте, задля того, щоб місцеві бюджети справді зросли, треба паралельно вводити практику реалізації землі (й орендних прав на неї) виключно через прозорі електронні аукціони. Адже це дозволить прослідкувати весь ланцюжок взаємовідносин продавець-покупець. До того ж, кожен може порівняти ціну реалізації з ринковою. Саме цей механізм гарантуватиме найвищу ціну й відсутність корупції», – підкреслив Проценко.

Як відомо, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив Мінрегіону та Мінагрополітики розробити законопроект про передачу місцевій владі повноважень з розпоряджання землею у межах територіальних громад.

Проектний офіс секторальної децентралізації при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Також читайте