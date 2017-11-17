Переймаємо данський досвід стратегічного планування для централізованого теплопостачання

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, вчора, 20 листопада, з робочим візитом у містах Дрогобич, Стебник та Борислав перебував головний радник українсько-данського енергетичного центру Андерс Крістенсен. У межах візиту проводять апробацію моделі оцінки ефективності системи централізованого теплопостачання District heating assessment tool.

- Дана модель є ефективним інструментом для прийняття рішення місцевими органами самоврядування щодо модернізації існуючих теплових мереж, оптимального вибору типу генерації тепла, а також залучення інвестицій в енергоефективні проекти,- зазначив директор департаменту паливно-енергетичного комплексу Львівської ОДА Михайло Мельник.

За результатами виїзних сесій 5 грудня в посольстві Данії для потенційних інвесторів представлять напрацьовані моделі стратегічного енергетичного планування систем теплопостачання вищезазначених міст Львівської області.

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