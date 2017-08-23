Перемогли дружба, «Батьківщина» та здоровий спосіб життя

By  | 28.08.2017 | Filed under: Публікації

У суботу, 26 серпня, у Трускавці на стадіоні біля СЗШ №3 відбувся благодійний турнір з міні-футболу, організований громадською організацією «Тверезість – вибір сильних» (співзасновники Дмитро та Олена Поліщуки і Микола Ніклюдов). Основною метою проведення турніру були пропаганда здорового способу життя та збір коштів на лікування хворої трускавчанки Ані Качмар.

На відкритті турніру виступили представники трускавецької влади – депутат міської ради Іван Герльовський (фракція «Громадянська позиція») та начальник відділу у справах сім`ї, молоді та спорту Роман Коваль. Активну участь у турнірі взяла Трускавецька міська організація політичної партії «Батьківщина» (голова Руслан Крамар), котра виставила до участі в змаганнях власну футбольну команду, виготовила за власні кошти поліграфічну продукцію та закупила два торти для неофіційного закриття турніру.

Кожна з семи команд, які брали участь у турнірі з міні-футболу, внесла свою лепту у справу допомоги дівчинці Ані Качмар з Трускавця, котра перебуває на лікуванні у польській клініці. Всі зібрані кошти будуть передані сім`ї дитини за посередництвом служби у справах захисту дітей Трускавецької міської ради (керівник Леся Дребот).

Як розповідає заступник керівника ГО «Тверезість – вибір сильних» Андрій Лепецький, під час турніру перемогла дружба. Що ж стосується зайнятих місць, то перше місце здобула команда «Батьківщина» з Трускавця – не в останню чергу завдяки бійцівському духу гравців під керівництвом тренера Володимира Смоли. До складу команди крім двох гравців ФК «Зоря-Трускавець» ввійшли також Володимир Паславський та Ярослав Грицак.

- Коли до мене зателефонував керівник «Батьківщини» Руслан Крамар і запропонував зіграти в цьому благодійному турнірі, то я відразу погодився, – каже Ярослав Грицак (завідувач лікувально-діагностичним центром готельно-курортного комплексу «Карпати»), який футболом займається з раннього дитинства. – Як лікар я розумію, що пропагувати здоровий спосіб життя потрібно також власним прикладом.

 До фіналу змагань дійшли три команди, каже Андрій Лепецький, і трійка призових місць розподілилася таким чином: 1) «Батьківщина» (Трускавець), 2) «Фенікс» (Львів, Трускавець), 3) «Добро» (Львів). Четверте місце зайняла команда реабілітаційного центру «Тверезість – вибір сильних» із Східниці, п’яте та шосте взяли команди з Борислава (від однієї з християнських церков міста та від реабілітаційного центру), на сьомому місці опинилася ще одна команда з Трускавця. Проте розподіл місць аж ніяк не вплинув на позитивний настрій всіх гравців, які залюбки зіграли в футбол у прекрасний погожий сонячний вихідний день. А для тих гравців, які представляли реабілітаційні центри для подолання алкогольної, наркотичної та інших видів залежності, цей турнір став ще одним свідченням того, що життя може бути яскравим та прекрасним і без шкідливих звичок, а друзі та здоровий спосіб життя роблять його насиченішим та вартіснішим.

Турнір з міні-футболу під гаслом «Тверезість – вибір сильних» завершився, але в планах однойменної громадської організації та її керівників Дмитра Поліщука, Миколи Ніклюдова та Олени Поліщук ще ряд акцій для пропагування здорового способу життя – як просвітницьких, так і спортивно-оздоровчих. В громадській організації не ставлять хрест на нікому, а бачать хрест як символ надії – надії на подолання залежності, одужання, краще життя. Дай Боже, щоб тема залежностей ставала щораз менш актуальною для України та українців. Якщо ж хтось вже має з цим проблему, то за детальнішою інформацією чи консультацією може звертатися в ГО «Тверезість – вибір сильних» за телефонами 063-417-93-91 чи 095-345-07-41.

Володимир Ключак

P.S. На лікування Ані Качмар під час турніру було зібрано 4745 гривень.

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