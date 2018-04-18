Перемоги баскетболістів та футболістів

By  | 18.04.2018 | Filed under: Новини

11-13  квітня у Львові команда вихованців відділення баскетболу Трускавецького ДЮСК «Спортовець» стала бронзовим призером в обласних змаганнях з баскетболу серед учнів 2005 – 2006  років народження дитячо-юнацьких спортивних шкіл  Львівщини (тренер ДЮСК – Роман Підцерковний). Перше місце зайняла команда ДЮСШ м. Львів, друге місце у команди спортивної школи м. Самбора. Про це інформує адміністрація «Спортовця».

А 14 квітня у Львові команда вихованців відділення футболу «Спортовця» з рахунком 4:3  виборола перемогу у команди «Динамо» (м. Львів) у черговому матчі другого кола дитячо-юнацької футбольної ліги Львівщини серед юнаків 2007 р.н. Голи у ворота львівських динамівців забили Оринич Юрій, Чапля Олег, Шмігельський Микола та Цимбал Назар (тренер ДЮСК – Олег Оринич).

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