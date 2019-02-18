Перемоги «спортовців» з вільної боротьби та плавання

By  | 18.02.2019 | Filed under: Новини

Як інформує адміністрація Трускавецького дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець», 12 лютого у Львові вихованці відділення вільної боротьби ДЮСК «Спортовець» взяли участь в обласних відбіркових змаганнях до ІІ етапу Всеукраїнських ігор з єдиноборств серед школярів “Combat Gams” (юнаки та дівчата 2004-2005 р.н.). Всього у змаганнях брали участь біля 100 учасників з 9 команд Львівщини.

Найкращі результати серед борців Трускавецького ДЮСК «Спортовець» показали вихованці Кушнір Володимир – І місце серед юнаків 2004 року народження та Кирчей Назар – ІІІ місце серед юнаків 2006 року народження (тренер ДЮСК Семен Гардій).

А 14 лютого в Калуші вихованці відділення плавання ДЮСК «Спортовець» 7-10 років, разом зі своїми ровесниками з Івано-Франківська, Снятина, Рогатина, Долини та Калуша брали участь у відкритому міжобласному турнірі з плавання з нагоди Дня Святого Валентина. Двоє представників Трускавця вибороли призові місця – Савшак Данило (І місце 50 м в/с, ІІ місце 50 м бат.) та Жгута Олександра (ІІ місце 50 м бат ). Підготував юних призерів тренер ДЮСК Андрій Жгута.

Також читайте

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • ДО УВАГИ ПЕНСІОНЕРІВ – ОДЕРЖУВАЧІВ СУБСИДІЙ!
    18.02.2019 | 12:33

    З 1 березня 2019 року за рішенням Уряду (постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 62) монетизовані житлові субсидії пенсіонерам будуть виплачуватись органами Пенсійного фонду України. Пенсіонерам – субсидіантам, які отримують пенсію через банки, кошти будуть перераховуватись прямо на їх пенсійні рахунки в банківських установах, де вони обслуговуються згідно договору. Пенсіонерам, які отримують пенсійні виплати [...]

  • Комерційна пропозиція від Львівської майстерні вареників
    07.02.2019 | 14:14

    Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? (285)Святослав Грабовський: «Лише нікчеми не йдуть голосувати» (з підказкою) (113)Звернення батьків вихованців Трускавецького БУТу (110)Створено групу за відновлення унікальної пішохідної галереї(Дептака) (86)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви