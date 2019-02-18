Перемоги «спортовців» з вільної боротьби та плавання

Як інформує адміністрація Трускавецького дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець», 12 лютого у Львові вихованці відділення вільної боротьби ДЮСК «Спортовець» взяли участь в обласних відбіркових змаганнях до ІІ етапу Всеукраїнських ігор з єдиноборств серед школярів “Combat Gams” (юнаки та дівчата 2004-2005 р.н.). Всього у змаганнях брали участь біля 100 учасників з 9 команд Львівщини.

Найкращі результати серед борців Трускавецького ДЮСК «Спортовець» показали вихованці Кушнір Володимир – І місце серед юнаків 2004 року народження та Кирчей Назар – ІІІ місце серед юнаків 2006 року народження (тренер ДЮСК Семен Гардій).

А 14 лютого в Калуші вихованці відділення плавання ДЮСК «Спортовець» 7-10 років, разом зі своїми ровесниками з Івано-Франківська, Снятина, Рогатина, Долини та Калуша брали участь у відкритому міжобласному турнірі з плавання з нагоди Дня Святого Валентина. Двоє представників Трускавця вибороли призові місця – Савшак Данило (І місце 50 м в/с, ІІ місце 50 м бат.) та Жгута Олександра (ІІ місце 50 м бат ). Підготував юних призерів тренер ДЮСК Андрій Жгута.

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