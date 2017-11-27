Перемоги з акватлону та інших видів спорту

Як інформує адміністрація Трускавецького ДЮСК «Спортовець», 23-25 листопада в Івано-Франківську проводився чемпіонат України з морських багатоборств та акватлону (юнаки і дівчата старшої вікової групи). Організатори змагань – Міністерство молоді і спорту та Всеукраїнська федерація морських багатоборств України.

Акватлон як складова морських багатоборств передбачає змагання з плавання та бігу. Саме таке поєднання циклічних видів спорту потребує від спортсменів хорошої фізичної підготовки та наполегливих тренувань під керівництвом досвідчених та кваліфікованих тренерів.

За результатами виступу до складу резерву національної збірної України з морських багатоборств увійшли вихованці відділення плавання Трускавецького дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» Манюк Олена та Кулинич Микола (тренери ДЮСК Жгута Андрій, Смеречинський Богдан).

Паралельно з чемпіонатом України у м. Івано-Франківськ проводився відкритий чемпіонат Івано-Франківської області з морських багатоборств та акватлону (юнаки і дівчата молодшої вікової групи), на якому також відзначились трускавчани. Так, Вітєбський Артур виборов ІІ місце, а Міцьо Наталя – ІІІ місце.

26 листопада у м. Миколаїв (Львівська обл.) відбувся обласний турнір з плавання пам’яті Романишина Михайла Васильовича та з нагоди 30-річчя відкриття басейну СОК «Ювілейний» (юнаки, дівчата 2005 р.н. і мол.). У змаганнях взяли участь юні плавці з Червонограду, Львова, Дрогобича, Стрия та Трускавця. Призерами обласного турніру з плавання стали вихованці ДЮСК «Спортовець» Кулинич Микола – І місце 50 на спині (н/с) та 50 вільний стиль (в/с); Міцьо Наталя – І м. 50 в/с, ІІІ м. 50 н/с; Вітєбський Артур – ІІ м. 50 в/с, ІІІ м. 50 н/с ; Юристовська Христина – ІІ м. 50 н/с.

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