11 червня 2019 р. у трускавецькому кінотеатрі «Злата» відбулася прем’єра дитячого комедійного короткометражного фільму «Переполох у Трускавці» (режисер Олег Бачинський).

Фільм представила «Галицька кіношкола» Трускавця, яка зуміла отримати кошти «Українського культурного фонду» для зйомки кінострічки за участю дітей та зірки кіно. Нею була одна з популярних акторок серіалу «Школа» Олена Курта, яка завітала на прем’єру фільму до міста-курорту. Вона виконала головну роль.

Перемогу у конкурсі «Українського культурного фонду» вдалося здобути завдяки наполегливості начальниці управління розвитком курорту Наталії Скибак, яка супроводжувала проект від самого початку і аж до презентації фільму.

У зйомках взяли участь актриси Львівського музично-драматичного театру ім. Ю.Дрогобича Ольга Дейнека, Алла Латишева-Крук та Наталія Рибалкіна, а також учні «Галицької кіношколи» та інші творчі особистості.

За сюжетом шкільний клас зі своєю вчителькою Оленою Богданівною вирушають до Трускавця на літературний фестиваль. Та за певним збігом обставин із ними в місті-курорті трапляються цікаві пригоди, які допомагають змінити ставлення головної героїні до свого життя…

Після перегляду фільму глядачі мали змогу поспілкуватися з творчою групою. Усіх щиро привітав міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, подарувавши провідним актрисам букети троянд.

Із неабияким подарунком приїхала зі столиці й Олена Курта. Вона привезла першу нагороду кінострічки «Переполох у Трускавці» – диплом за перше місце ХХІІІ Міжнародного фестивалю телевізійних фільмів, телерадіопрограм для дітей та юнацтва «Золоте Курча» (м.Київ). Глядачі зустріли цю приємну звістку гучними оплесками.

А згодом пані Олена довго і терпеливо робила селфі з усіма бажаючими та роздавала автографи. А ще давала інтерв’ю юним журналістам «Молодіжного телебачення Трускавця».

Нагадаємо, «Галицька кіношкола» створена Олегом Бачинським у 2012 році як освітній проект кіностудії «Провінція». Працює на базі місцевої школи-гімназії №2 як гурток Будинку дитячо-юнацької творчості Трускавця. Завдання – навчити дітей робити художні твори у сфері кіно. При «Галицькій кіношколі» діє також «Молодіжне телебачення Трускавця», передачі якого (новини й інтерв’ю з цікавими людьми) можна переглянути у мережі Інтернет, діє фотостудія.

Це вже другий короткометражний художній фільм від “Галицької кіношколи”, який отримав визнання на фестивалях і конкурсах. Першою є “Історія однієї каблучки” (її можна переглянути тут).

Ярослав Грицик, газета «Галицька Зоря»

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