№73928 Перевірка готовності територіальної системи централізованого оповіщення

Шановні мешканці Львівської області!

З метою перевірки готовності територіальної системи централізованого оповіщення 21 червня 2017 року в період з 14:50 год. до 15:00 год. департаментом з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації буде проводитися навчальне оповіщення населення м. Львова та області сигналами цивільного захисту. Будуть увімкнені електросирени.

Уривчасте звучання електричних сирен означає “УВАГА ВСІМ!”. Почувши звучання електросирен негайно увімкніть радіоточки проводового радіомовлення, налаштуйте радіоприймачі в УКХ та ФМ діапазоні на частоту “Першого каналу Українського радіо”, “Львівського радіо” та “Українського радіо “Культура”, а телеприймачі на 12 канал Львівського телебачення та УТ-1 Національної телерадіокомпанії України і прослухайте подальше повідомлення департаменту з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

Для визначення рівня озвучення електросиренами території міст обласного значення: Львова, Стрия, Дрогобича, Самбора, Трускавця та Червонограда, буде проводитись електронне опитування мешканців зазначених міст: достатньо з комп’ютера, ноутбука, планшета або смартфона перейти в мережі Інтернет за посиланням для опитування:

https://goo.gl/forms/c1hTpFHRZdhXnEVh1

та відповісти на декілька нескладних запитань.

Звертаємо увагу, що доступ за посиланням для опитування буде актуальним у період з 15:00 год. 21 червня до 24:00 год. 22 червня поточного року.

Запрошуємо мешканців зазначених міст області долучитись до перевірки !

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