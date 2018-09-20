Перевірки Держпродспоживслужби з питань дотримання держдиципліни цін у сфері ЖКП забезпечили повернення споживачам 187,9 тис. грн.

Незважаючи на мораторій на проведення планових заходів державного нагляду з питань дотримання держдисципліни ціни Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області (надалі – ГУ ДПСС у Львівській області) особливу увагу приділяє питанням дієвого контролю за тарифами на житлово-комунальні послуги.

Так, у 2018 році ГУ ДПСС у Львівській області на підставі обґрунтованих звернень громадян з метою захисту їх законних прав проведено позапланові заходи державного нагляду (контролю) у сфері житлово-комунальних послуг, а саме за дотриманням суб`єктами господарювання порядку формування, встановлення та застосування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, які є регульованими.

В ході проведених заходів державного нагляду порушення державної дисципліни цін встановлено у 100% із перевірених суб`єктів господарювання, що надають житлово-комунальні послуги. Відповідно до Закону України «Про ціни і ціноутворення» до підприємств-порушників застосовано адміністративно-господарських санкцій на суму 29 809,46 грн. та зобов`язано повернути споживачам – 187 906,32 грн.

З метою недопущення обрахунку споживачів та для упередження порушень державної дисципліни цін (тарифи) ГУ ДПСС у Львівській області наголошує на недопущені таких характерних порушень:

- формування економічно необґрунтованих тарифів з централізованого водопостачання та водовідведення, на послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій в частині розрахунку в завищеному розмірі складових витрат, а також включення у тарифи плати за непередбачені послуги та застосування їх у розмірі вищому від встановлених органом місцевого самоврядування, і як наслідок, нарахування споживачам плати за надані послуги у завищеному розмірі.

Отже, якщо у Вас виникають питання щодо ціноутворення на житлово-комунальні послуги, просимо, за допомогою звертатись в Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області (м. Львів, вул. Вітовського, 18).

Оскільки, згідно ст.3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» позапланові заходи (контроль) здійснюється виключно на підставі обґрунтованого звернення громадян про порушення суб’єктом господарювання їх законних прав, до звернення необхідно подати документи, що підтверджують застосування завищених цін (чеки, квитанції), назву та місцезнаходження суб`єкта господарювання, тощо.

Відділ контролю за регульованими цінами ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області

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