Перша санітарна зона Трускавця: те, що потрібно знати

Незаконне будівництво, забруднення каналізаційними стоками і побутовими відходами першої санітарної зони охорони мінеральних джерел, а також відсутність санітарно-оздоровчих заходів збереження мінеральних вод – колективна безвідповідальність трускавецької міської влади і ПрАТ «Трускавецькурорт».

Усі курорти в Україні, які славляться природніми лікувальними ресурсами, повинні бережно ставитись до свого багатства, яке подарувала їм природа. Державні контрольно-наглядові органи, влада та мешканці курортних поселень зобов’язані слідкувати за дотриманням певних санітарних норм, регулярно вживати відповідні заходи для збереження та охорони наявних лікувальних ресурсів, запобігати їх забрудненню.

Це очевидно…

В межах того чи іншого курортного поселення визначено округи санітарної охорони. Відповідно до Закону України «Про курорти в Україні» існує три зони округів санітарної охорони. Перша з них – зона суворого режиму. Вона визначена на тих територіях, де розташовані джерела мінеральних вод, або поклади інших лікувальних природних ресурсів.

У місті-курорті Трускавці є свої зони суворого режиму родовища мінеральних вод, що складаються з окремих ділянок, які розкидані по цілому місту: Нафтуся, Юзя, Воротище, Липки та Помірки. На цих ділянках відбувається видобуток, режим експлуатації і транспортування мінеральних вод. Про це свідчать і бетонні стовпці, які знаходяться на цих територіях. В Трускавці таких стовпців багато. Їх можна побачити як і в центрі, так і в інших районах міста. На них чітко написано «перша зона санітарної охорони».

Якщо обійти територію курортного парку, яка входить до першої санітарної зони, а також район Липки біля забутого палацу культури «Мир», то можна побачити ділянки, які, відверто кажучи, нагадують сміттєзвалище. Вони густо всіяні побутовим сміттям: поліетиленові пакети, використані шприци, безліч скляних і пластикових пляшок. В деяких місцях курортного парку є повалені дерева, нагромадження гілок, сухостій – територія засмічена. Від нижнього бювету до санаторію «Молдова» відсутня огорожа, територія першої санітарної зони не захищена. Там, навіть можна побачити, як дехто, вибачте, ходить справляти нужду. Аналогічна ситуація на Помірках. Благоустрій території першої санітарної зони мінеральних джерел взагалі відсутній.

Окремої уваги заслуговує тема забруднення першої санітарної зони каналізаційними стоками. Тут першу скрипку виконує санаторій «Женева» (ТзОВ «Трускавецьінвест»), що з 2008 року систематично скидає фекалії у струмок, що протікає через курортний парк (першу санітарну зону).

В минулі роки ПрАТ «Трускавецькурорт» по цьому факту неодноразово зверталося до керівництва сан. «Женева», у Львівську міжрайонну прокуратуру з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері, а також до попередніх міських голів Лева Грицака, Р. Козира і тепер уже до Андрія Кульчинського. Звертались і міські депутати до відповідних органів. ГРЕСС також проводив лабораторні мікробіологічні дослідження і встановив, що витоки є каналізаційними стоками. Та, незважаючи ні на що, систематичне скидання фекалій на території першої зони санітарної охорони мінеральних вод в курортній балці продовжується.

У 2016 році завдяки активності деяких депутатів міськради було ліквідовано скидання фекалій у курортній балці, шляхом блокування каналізаційних труб. Але за деякий час скидання нечистот продовжилось і триває досі.

До теми забруднення першої санітарної зони, варто згадати про вулицю Івана Франка. Там діє старий каналізаційний колектор збудований ще у 1949 році. Він давно в аварійному стані і каналізаційні стоки просочуються в ґрунт на територію першої санітарної зони, де утворюються мінеральні води. Його необхідно негайно замінити. Про це вже давно говорять, от тільки жодних дій.

Хоча,не так давно спроби були, а саме, минулого року ПрАТ «Трускавецькурорт» відповідно до договору про співпрацю між ТМР від 28.12.2015 р. надав безповоротну фінансову допомогу у розмірі 300 тис. грн. ТзОВ «Трускавецький водоканал» на ліквідацію аварійного забруднення по вулиці Івана Франка. Але, як бачимо, ніяких робіт не було виконано. У водоканалі цю тему коментувати не хочуть і у міській раді – гробова тиша…

По правій стороні вулиці Івана Франка розташовано сім приватних будинків, де взагалі немає каналізації і вони користуються вигрібними ямами, що також порушує санітарні норми і, звичайно, фекалії потрапляють у ґрунт та забруднюють першу санітарну зону.

Як розповідають фахівці – колишні працівники ГРЕСС, у зв’язку з потраплянням фекалій було закрито 16-ту свердловину Нафтусі. Вона сьогодні не експлуатується.

Актуальності темі збереження мінеральних вод трускавецького родовища додає факт інтенсивної забудови курорту. Екологічні експертизи взагалі не проводяться, будівництва ведуться без відповідних погоджень та висновків. Для прикладу готель «Нафтуся», вілла УГКЦ «Жива роса» та кафе «Катерина» зведені на території першої санітарної зони. Очевидно, що власників цих об’єктів мало цікавить питання мінеральної води, як основного лікувального фактора на бальнеологічному курорті.

У 1995 році вийшло розпорядження президента України від 10.10.1995 № 294-95/95рп про забезпечення раціонального використання природних ресурсів та впорядкування санаторно-курортної діяльності на території курорту Трускавець, згідно якого розроблення нових заходів для оздоровлення зон санітарної охорони мінеральних джерел курорту Трускавець покладається на Львівську обласну державну адміністрацію.

Проте Львівська ОДА фактично самоусунулась від розроблення будь-яких заходів. Єдине, що вони зробили, то це розробили проекти заходів щодо зменшення території родовища в тих місцях, де залишилися будівлі, які підлягали зносу, і для того, щоб їх не зносити територію зменшили. Як стверджують експерти, ці заходи не мали під собою жодного наукового обґрунтування.

Сьогодні можна спостерігати, як міська влада метушиться над прибиранням центральних вулиць, над кронуванням дерев, над ямками на дорогах. Вони вдало створюють видимість порядку в місті, однак ніхто не бачить в якому запущеному стані знаходиться зараз перша санітарна зона бальнеологічного курорту.

Як розповіли люди, які колись працювали у ГРЕСС, чи мають відношення до мінеральних джерел Трускавця, ПрАТ «Трускавецькурорт» спільно з Трускавецькою міською радою повинні негайно скласти план та кошторисну документацію по оздоровленню першої санітарної зони. Не порушення меж санітарних зон, заміна аварійних каналізаційних колекторів, благоустрій територій, проведення ремонтних робіт по берегоукріпленню річки Воротище – запорука збереження мінеральних джерел.

Масштабні заходи з оздоровлення трускавецького родовища повинні бути підтримані на державному рівні. І цим мали би займатися в першу чергу обласні депутати. Але сьогодні, на жаль, вони не цікавляться цим питанням. Олександр Чебаненко, як бачимо, поставив кафе у першій санітарній зоні, а Олексій Балицький, який ще й виконує функції заступника міського голови, минулого року прозвітував і оком не моргнув, що проблему з «Женевою» успішно вирішено…

Як стверджують деякі експерти місто-курорт Трускавець має ще великий потенціал, для цього необхідно провести глибокий аналіз усіх ділянок, де утворюється мінеральна вода, досліджувати і розконсервовувати джерела з мінеральною водою. Зокрема на Помірках, оскільки в цьому районі колись знаходилась літня відпочинкова зона з озерами, які були наповнені соленою лікувальною водою. Це могло би дати Трускавцю додатковий поштовх у розвитку як бальнеологічного курорту.

Назар Хопяк, Truskavets.Today

Трускавецький вісник

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